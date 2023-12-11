2540萬鑽戒放床頭櫃離奇失竊　巴黎麗思飯店找到了：在吸塵器裡

▲法國巴黎麗思飯店。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合外電報導

法國巴黎麗思飯店（Ritz Paris）位列全球頂級奢華飯店，8日卻驚傳女富商的75萬歐元（約新台幣2540萬元）鑽戒在入住房間內不翼而飛，報警處理，引發關注。時隔兩日，飯店10日宣布，已在吸塵器集塵袋找到鑽戒。

這名馬來西亞籍女富商8日外出前往凡登廣場（Place Véndome）逛街購物，把價值75萬歐元的鑽戒放在房內的床頭櫃上，但等到11時30分返回房間時，發現鑽戒不翼而飛。她懷疑是飯店工作人員所為，因此報警處理，警方也隨著女子返回飯店，展開搜查。

衛報指出，在鑽石失竊的消息傳出後，外界開始猜測這是否為一場精心策畫的針對性搶劫，還是粗心所致，又或是有人臨時起意偷竊。

不過在事情發生兩日後，飯店10日宣布找到鑽戒，工作人員是在吸塵器集塵袋裡尋獲。巴黎人報（Le Parisien）暗示，儘管這則消息不足以消除外界對這起事件的所有疑慮，但飯店表示，客人對找到鑽戒一事感到高興，「我們要感謝巴黎麗思飯店的工作人員，他們動員尋找（鑽戒），每天都以誠信和專業的態度工作。」

巴黎麗思飯店是世界上最奢華的飯店之一，依據官網，高級客房（Superior Room）每晚要價2000歐元（約新台幣6.8萬元）起跳，行政套房（Executive Suite）每晚4100歐元（約新台幣13.9萬元），最高級的帝王套房（Suite Impériale）每晚則是4萬6900歐元（約新台幣159萬元）起跳。

只不過這並非巴黎麗思飯店第一次發生類似事件。一名不願透露姓名的沙烏地阿拉伯王室成員表示，在2018年，她所入住的房間發生80萬歐元珠寶遭竊的事件。