家裡怎多一個人？妙齡女半夜回家「遭陌生男硬上」　他跳窗脫逃骨折

▲女子遭潛入住處的陌生男子監禁在廁所。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓仁川一名年僅20多歲的女子，回家後發現家裡莫名多了一位「不速之客」，一名30多歲的陌生男子居然潛藏在廁所內。該名女子慘遭男子監禁在廁所暴力毆打，甚至還差一點失身。在女子驚慌失措大叫後，男子試圖從2樓窗戶跳樓逃跑，豈料過程中卻骨折受傷，當場遭警方逮捕。

根據韓媒《News1》、《東亞日報》，南韓仁川廣域市南洞區日前發生一起離譜的社會案件，仁川南洞警察署今（11）日表示，已經依照涉嫌違反性暴力犯罪特例法特殊強盜、強姦（性侵）未遂等罪逮捕30多歲男子A某。

A某昨（10）日凌晨2時，趁著四下無人之際隻身潛入20多歲女性B某所在的聯立式住宅。當B某返家時發現，廁所內居然多出一名陌生男子，然而她便因此慘遭A某軟禁在廁所，且還差一點遭到對方暴力性侵。

在遭到陌生男子監禁在住處廁所長達7個半小時後，女子B某終於在11日上午9時27分成功逃脫A某的魔爪，她旋即向四周大喊「拜託救我」，藉此吸引周圍鄰居們的注意。

在鄰居報警後，A某試圖從2樓打開窗戶脫逃，然而卻因此受傷、腳踝骨折。最後，警方在調閱監視器後，才終於成功將A某逮捕歸案。

警方調查後指出，A某、B某雙方互不相識，A某在潛入B某住處的廁所後，等到B某返家，才終於向B某伸出魔爪，將B某關在廁所內長達7個半小時，並試圖暴力性侵。