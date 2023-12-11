強化「半導體外交」！南韓總統尹錫悅今飛荷蘭　訪ASML無塵室

▲南韓總統尹錫悅今年7月28日在總統辦公室接見ASML執行長溫寧克。（圖／南韓總統辦公室）

記者羅翊宬／編譯

近來南韓總統尹錫悅馬不停蹄展開外交出訪行程，而從今（11）日起更將飛往荷蘭，預計在當地行程達5天3夜。此次尹錫悅將隨同三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源造訪荷蘭半導體大廠艾斯摩爾（ASML）的無塵室。尹錫悅向外媒表示，他期盼此次出訪能夠成為南韓和荷蘭在半導體同盟上的轉捩點。

根據《韓聯社》，荷蘭是南韓繼德國以後在歐盟的第二大貿易國，而荷蘭在半導體設備產業堪稱是全球強盛之國，因此此次尹錫悅出訪荷蘭的行程重點皆與半導體發展息息相關，在全球半導體記憶體產業囊括第一、二名的三星電子會長李在鎔和SK集團會長崔泰源隨同出席。

由於荷蘭在半導體研發、設計、生產設備等領域上所擁有的相關企業在全球占有一席之地，也因此尹錫悅計畫透過此次出訪來強化與荷蘭之間在半導體產業上的合作。

尹錫悅將拜訪艾斯摩爾的無塵室，是全球首位造訪艾斯摩爾無塵室的外國領袖。據悉，艾斯摩爾是全球唯一擁有獨家最先進的極紫外光（EUV）曝光機生產技術的荷蘭半導體大廠。

尹錫悅抵達荷蘭首都阿姆斯特丹後，預估將於當地時間12日出席荷蘭國王威廉-亞歷山大夫婦所主辦的歡迎儀式、國賓午宴和晚宴。

同一天下午，尹錫悅將和李在鎔、崔泰源造訪位於費爾德霍芬（Veldhoven）的艾斯摩爾總部，將和艾斯摩爾執行長溫寧克（Peter Wennink）視察預計將於明年上市的最新曝光機生產設備，包括無塵室等。

13日，尹錫悅將前往荷蘭海牙，與荷蘭總理呂特（Mark Rutte）進行會談，預估將針對南韓、荷蘭兩國半導體合作進行重點討論。尹錫悅接受《法新社》專訪時強調，「半導體合作是此次出訪的重點核心。」