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半夜醒來難入睡！睡眠專家親曝「秒睡絕招」　避免2件事

▲▼睡覺,睡眠,床,失眠,助眠,催眠。（圖／CFP）

▲睡眠專家提供能夠迅速重新入睡的方法。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

睡眠質量影響人類一整天的情緒與精神狀態，許多人都曾經在半夜醒來，但卻難以重新入睡，導致隔天狀態不佳。睡眠專家則提出了幾種可以快速培養睡意的方法，例如漸進式放鬆、練習呼吸、聽白噪音或是用任何可以幫助自己放鬆的方法。不過他同時也提醒，千萬不要開始滑手機或是看時間，反而更難入睡。

根據《紐約郵報》報導，美國疾病控制與防治中心（CDC）2020年的數據指出，有超過17%的成年人，在接受調查的前1個月，大部分時間或是幾乎每天都難以入睡。LumosTech公司CEO、睡眠專家羅碧泉博士（Dr. Biquan Luo）則提供幾個妙招。

他說，導致人類在半夜醒來的因素有很多，最常見的原因是壓力、焦慮、身體不適、疼痛，又或者是環境干擾，例如噪音、過熱或過冷的溫度。而睡眠障礙，如呼吸中止症或是不寧腿症候群，也有可能讓人從睡眠中醒來。羅碧泉強調，人體的自然睡眠周期一旦被中斷，會導致睡眠碎片化。

▲▼和狗狗一起睡覺。（圖／CFP）

▲睡眠周期如果被中斷，會導致睡眠碎片化。（示意圖／CFP）

他強調，如果在半夜醒來，最好繼續躺在床上，並且試著放鬆，看看能否再度入睡。放鬆的方法包含漸進式放鬆、呼吸練習、聽白噪音等，或是任何平時自己在使用的放鬆方法。

如果10至15分鐘還是無法入睡，那麼就可以下床，找到一個安靜舒適的地方，例如沙發，並做一些安靜、低刺激性的活動，例如看書，等到感覺睏了，就可以躺回床上。

他特別提醒，如果半夜起來，千萬不要拿起手機或是看時間。因為看時間很容易增加入睡的壓力，反而更難睡著。手機的藍光與內容則因為過度刺激，會阻礙放鬆。

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