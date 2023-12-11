網紅女友中彈爆血！「交往11年」恐怖情人開槍後輕生　恐怖過程曝

▲ 佩諾遭交往11年的前男友開槍擊中腿部。（圖／翻攝自X、IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國西維吉尼亞州發生一起恐怖事件，在YouTube擁有56.5萬粉絲的網紅阿瓦隆（Hunter Avallone）和實況主女友佩諾（Holle Peno）遭佩諾交往11年的前男友持槍威脅，恐怖過程被阿瓦隆拍下，可見佩諾遭擊中腿部爆血，前男友犯案後則飲彈輕生。

綜合《每日郵報》等外媒，阿瓦隆在YT以保守派言論聞名，女友佩諾則是Twitch遊戲實況主，8日中午事發時，兩人正在阿瓦隆位於西維州馬丁斯堡的公寓，佩諾的前未婚夫康納德（Conrad）竟持槍企圖闖入。佩諾和康納德交往11年後在幾周前分手，且聲稱康納德在交往期間持續虐待她。

康納德在門口開槍擊中佩諾腿部，他們趕緊躲到公寓陽台報警，影片中阿瓦隆打電話說道，「康納德擊中佩諾的腿」，「我接到房東的電話，他說康納德試圖闖入大樓，我是說可疑人士，可疑人士想進入大樓」；佩諾則是一邊擦拭腿上的鮮血一邊說明，「他的大衣下藏了一把槍」。

他們講電話到一半門口又傳來康納德拍門、大吼大叫的聲音，阿瓦隆嚇得聲音發抖，請警方趕緊來幫忙。過沒多久畫面外可聽見有人對康納德大喊，「把你的手亮出來！讓我看到你的手！」接著傳來一連串槍響後影片戛然而止 。

馬丁斯堡警方證實，康納德和員警對峙中飲彈自盡，「8日中午有一名身分不明的男性槍手持槍前來，從大樓門外開槍，擊中一名女性受害者。警方立即趕到現場，與嫌犯對峙，當時他正試圖闖入一棟公寓。隨後發生短暫交火，導致嫌犯自殺。」

阿瓦隆發文說明，康納德帶著一把獵槍出現在他的公寓，射穿玻璃門後打傷佩諾，「你可以聽見他對警察開槍，最後結束自己的生命」。他也向粉絲報平安，「我和佩諾的身體都很好，但這在精神上會造成嚴重傷害。」

佩諾也PO出照片公開傷勢，可見中槍後她整條右腿血跡斑斑，並透過影片分享她的複雜心情，「我開始從震驚中恢復，但覺得內心很破碎。儘管遭受虐待，我還是愛了康納德11年」，「我很傷心、很生氣、很抱歉也很心碎」，「真不敢相信他會那麼做」。

康納德輕生前還傳訊息給佩諾，稱他的目標其實是阿瓦隆，「我應該殺了那個懦夫」，強調自己從沒想過要開槍攻擊她。

親友事後也在GoFundMe為佩諾的醫藥費募資，「這筆錢將用於支付醫院帳單及她因無法工作而產生的個人開支」，且康納德去世後，佩諾還得揹起兩人共同負擔的債務，希望可以借助捐款讓她的生活回到正軌。

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