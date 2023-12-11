大谷翔平「220億合約」有多貴？牛丼可吃2.17億碗　鈔票比暴龍還重

▲大谷翔平和道奇簽下破紀錄合約 。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國職棒大聯盟日籍球星大谷翔平9日宣布加盟洛杉磯道奇隊，將簽訂10年7億美金（約新台幣220億元）天價合約，相當於日圓1014億，金額之高令一般人難以想像。日媒《體育報知》以吉野家牛丼價格和紙鈔的長度、高度、重量換算，可見合約價格究竟有多驚人，且大谷只要工作4小時就可賺進日本上班族平均一整年的收入。

●可以買什麼？

468日圓的吉野家牛丼可以吃2.17億份，就算每天三餐都吃牛丼，也得花整整20萬年才吃得完；要價約100億日圓的宇宙旅行可以去10趟；今年3月啟用的日職火腿隊主場「ES CON FIELD HOKKAIDO」總工程耗資600億日圓，因此要蓋一座「大谷球場」也不是問題。

●鈔票排起來有多長？

1萬日圓紙鈔寬約16公分，若將1014億日圓用鈔票排列，長度約1622公里，約相當於從長崎市到山形市的距離（1620公里）；從東京到大阪約550公里，可以來回1.5趟。

●有多高？

11月開幕的日本最新第一高樓「麻布台之丘」主樓「森JP塔」高約330公尺，而將1014億日圓用1萬日圓紙鈔堆疊，高度約1.01公里，相當於3棟森JP塔，更是東京晴空塔的1.6倍、通天閣的10倍。

●有多重？

1張1萬日圓紙幣約1公克，1014億日圓約10噸。以體型龐大聞名的前大相撲力士小錦八十吉體重巔峰為285公斤，因此1014億日圓相當於35個小錦。另外，恐龍界中最強大的暴龍最大體重推測為9噸。

●1014億到底有多多？

日本國稅廳統計，日本工薪階層平均年收入約485萬日圓。若10年總額1014億，假設大谷年收入為100億日圓，且一年365天24小時工作，只要花4個小時就能賺進一般人年收入。

現正發售的日本「年末巨獎彩券」一等獎及前後賞（頭獎號碼尾數±1）彩金合計約10億日圓，但就算連續100年中獎也不敵大谷的1014億。