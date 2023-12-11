俄羅斯限制出境者「5天內交出護照」　旅遊禁令新法規生效

▲俄羅斯總統普丁宣布動員令後，許多公民迅速離境。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

俄羅斯政府發布一項法令，要求被限制出境者在接獲通知5天內交出護照，並由當初核發護照的政府機構保管，例如內政部或外交部。這項法令將於當地時間12月11日生效。

《路透社》報導，莫斯科針對限制出境者祭出最新法規。根據俄羅斯法律，當局可以針對罪犯、義務役軍人、俄羅斯聯邦安全局（FSB）職員、能夠接觸國家機密或「特別重要資訊」的人士實施旅遊禁令。

根據今（11）日生效的最新法令，旅遊禁令解除後，被限制出境者可以提交申請拿回護照。不過，如果是因為要服義務役或替代役，而被暫時限制海外旅遊的人，還需要提供軍人證件，證明已經完成兵役。

▲俄羅斯去年2月入侵烏克蘭後，多次實施徵兵。（圖／路透）



今年3月，英國《金融時報》引述匿名消息人士說法報導，俄羅斯安全部門正在沒收高階官員及國營企業高層的護照，阻止他們出國旅行。

今年7月，俄羅斯總統普丁簽署新法案，將後備役軍人的除役年齡上限提高5年，但給予4年過渡期。今年10月，俄羅斯國防部實施新一輪徵兵，估計徵召13萬名義務役，且範圍首次包含烏克蘭被併吞的4州。

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