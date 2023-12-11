成功簽下大谷翔平「道奇最後一刻才知道」　美媒曝秘密會面是關鍵

▲大谷翔平加盟道奇隊的消息震撼國際球壇。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國職棒大聯盟「二刀流」日籍選手大谷翔平9日宣布，以10年7億美元（約新台幣220億）天價合約，加盟洛杉磯道奇隊，如今美媒也紛紛挖掘內幕。據報，道奇隊直到最後一刻才得知大谷的決定，而該隊總教練羅柏茨（Dave Roberts）與大谷的秘密會面，可能正是關鍵因素。

RONSPO等日媒報導，29歲的大谷翔平成為自由球員後，未來動向備受關注，此前一度謠傳加盟多倫多藍鳥隊，而他9日宣布加盟道奇隊，震撼了MLB與國際球壇。

《紐約郵報》棒球專欄記者海曼（Jon Heyman）9日在MLB電視網節目上透露，大谷心目中的最終候選球隊包括天使隊、藍鳥隊、道奇隊，但直到「8日晚間，道奇隊都還不知道能不能簽下他。」

美國《運動畫刊》報導，道奇隊最後一刻才確定能夠簽下大谷。儘管當時他加盟藍鳥隊的消息已被證明是誤傳，道奇隊高層8日晚間仍在不安的氣氛中召開緊急會議，並且普遍感到擔憂。

該報也指出，大谷決定加盟道奇隊的關鍵，是1日在道奇體育館與道奇總教練羅柏茨的秘密會面。他詢問了該隊對於選手發展的理念，以及小聯盟體系狀態，進而對其培訓體系產生興趣，堅信「道奇隊是未來10年內可以奪冠的球隊」，成為加盟的決定性因素。

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