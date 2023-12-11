泰41歲高僧「晚上變身淫魔」！把佛寺當後宮　夜夜性侵小沙彌

▲清邁一座知名佛寺傳出，有多名沙彌遭到住持與僧人性侵。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／綜合報導

泰國清邁一座遠負盛名的佛寺被爆當家住持竟是淫魔，他不但性侵寺內多名未成年的沙彌，還會將外部的兒童「打包」帶回寺廟。不僅如此，警方獲報前往佛寺調查時，還發現有僧人吸食毒品，並在寺內搜出一系列吸毒用具與毒品。

根據matichon報導，該名41歲男住持池普塔在當地威望極高，許多家長都會慕名將孩子送到佛寺修行，然而令人難以置信的是，該名住持與寺內其他僧人竟長期性侵多名小沙彌，把佛寺當作自己的「後宮」。

一名曾經在此出家的15歲沙彌向警方透露，自己在佛寺期間雖然沒有被住持硬上，但是曾多次被其他寺內的僧人性侵，或是被叫去陪睡。據悉，僧人還經常從外面帶兒童回寺廟「睡覺」，或是直接到沙彌宿舍「翻牌」。相關情形持續長達2至3年。

另一名沙彌透露，曾經有同樣在佛寺修行的沙彌向他哭訴表示，受不了被住持與僧人強迫肛交，因此趁著池普塔外出時，偷偷跑回家，沒想到還是被池普塔抓回來。

受害的沙彌們不敢將這些事告訴其他人，因為佛寺在當地極負盛名，且住持本人威望極高，沒人願意相信他們。沙彌指出，住持白天在其他信徒面前都表現出一副認真修佛的樣子，誰知一到晚上就變身為淫魔。

受害人強調，只要是年輕沙彌或是長得好看的沙彌都會成為住持與僧人們下手的目標，被害人因為擔憂無處可去且不能上學，因此只能容忍遭受性侵。警方獲報後以被害人口供與受害人身體檢查報告作為證據，對佛寺展開調查，並將池普塔逮捕。

警方闖入佛寺展開搜查時，甚至還在寺內發現毒品與吸食用具，因此也將吸毒僧人一同逮捕。