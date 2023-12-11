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麥當勞貴到吃不起！　CEO曝好消息：漢堡要變大、變好吃了

▲▼麥當勞。（圖／CFP）

▲麥當勞宣布將推出更大、更美味的漢堡。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

國內外麥當勞近年的價格逐漸調漲，令不少消費者望而卻步，也讓麥當勞的銷量大幅減少。為了刺激民眾到店裡消費，執行長肯普欽斯基（Chris Kempczinski）透露，麥當勞未來將推出「更大漢堡計畫」，希望藉此將忠誠顧客提升至2.5億人。

據CNN報導，在麥當勞昂貴的漢堡成為通膨象徵後，負責品牌授權市場的森普爾斯（Jo Sempels）聽取了客戶意見，了解到顧客們想要更大、更高品質的漢堡，讓人能夠吃飽，於是麥當勞近日宣布啟動一項名為「更多」（more）的策略，以期推動未來數年的成長。

執行長肯普欽斯基表示，「在美國和世界各地的市場中，販賣更大的漢堡是一個機會，因此我們正朝這個方向努力，嘗試以更高的價格，提供更美味、更大的漢堡，未來值得大眾期待」。除了將漢堡加大外，麥當勞也正在改進漢堡的口味，採用更軟的麵包和更黏稠的起司，增加口感。

▲▼麥當勞。（圖／CFP）

▲麥當勞也計劃開設更多門市，並擴大忠誠客戶的人數。（示意圖／CFP）

麥當勞的「更多」策略不僅意味著將漢堡加大、加量，還包括了擴大公司的營業版圖。麥當勞計劃在全球開設數千家新門市，將目前4.1萬的店數，在3年內增加到5萬家。

此外，麥當勞將大幅擴大其忠誠度計畫，預計到2027年，活躍用戶數將從1.5億增加到2.5億，讓公司更了解客戶的喜好，還允許提供特定交易，有助於防止客戶流向競爭對手。

與此同時，麥當勞還計劃投資更多行銷活動，提高人們對其漢堡、薯條以及越來越多的雞肉三明治的渴望，並將人工智慧應用於APP中，推動個性化體驗，使公司能更好地適應客戶需求，提供更具吸引力的交易。

儘管目前全球的速食市場已經飽和，但麥當勞依舊看好「更多」策略的機會。肯普欽斯基表示，即使麥當勞的運營規模擴大，但他們仍堅持保有傳統模式，也就是讓麥當勞餐廳維持一間餐廳、一個得來速，以及一個接送空间的模式。

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