日8旬翁被刺殺！多處刀傷深達心肺　21歲自衛官被捕：誰都可以

▲日本一名老翁在自家公寓的樓梯間被刺殺，而嫌犯竟是21歲的陸上自衛官。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

日本一名8旬老翁10日在京都的一所公寓被刺殺，警方隨後以涉嫌謀殺罪逮捕了一名21歲陸上自衛官。嫌犯被捕後供稱2人素不相識，自己的目標「可能是任何人」，而警方目前正在調查嫌犯的行兇動機。

據NHK報導，京都府警方12月10日表示，這起命案發生在3日下午7時55分左右。事發當時，82歲的岡田好次郎在其位於京都市東山區的公寓樓梯間，遭人從背部狠刺數刀，被發現時已明顯沒有生命跡象。驗屍結果顯示，岡田好次郎身上有部分刀傷深達心臟和肺部。

隨後，警方調閱附近監視器畫面，鎖定21歲的陸上自衛官水島千翔涉有重嫌，但水島所在的自衛隊4日向警方提交失蹤報告，聲稱水島前一天外出後就一直不見蹤影。最後，警方10日在東京一間旅館發現水島，並以涉嫌謀殺罪將其逮捕調查。

水島被逮捕時，警方從其隨身物品中尋獲疑似兇器的菜刀，而他也向警方坦承殺人，並供稱事發前與死者素不相識，目標可以是任何人。