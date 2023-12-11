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援烏經費被擋！澤倫斯基急赴美見拜登　將討論進一步國防合作

▲▼拜登,澤倫斯基。（圖／CFP）

▲拜登將於12日在白宮接待澤倫斯基。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

白宮發言人證實，美國總統拜登將於當地12日，在白宮接待烏克蘭總統澤倫斯基。美烏2位領導人的會晤，將是2人自烏俄戰爭爆發以來的第3次會談。儘管美國國會目前向烏提供援助的法案仍處於停滯狀態，但拜登表示，他仍堅定支持烏克蘭抵抗俄羅斯的入侵。

綜合CNN與法新社報導，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）10日發布聲明指出，有鑑於俄羅斯加大了對烏克蘭的攻擊，因此2位領導人將就「烏克蘭抗俄時的迫切需求」，以及「美國在這一關鍵時刻持續提供支持的重要性」進行討論。

▲▼拜登,澤倫斯基。（圖／CFP）

▲這已是澤倫斯基自烏俄戰爭爆發以來第3次赴美，而他上一次訪問白宮的時間為今年9月。（圖／CFP）

烏克蘭總統辦公室則在聲明中表示，會談將聚焦於討論「美烏之間進一步的國防合作，特別是透過生產武器和防空系統的共同計畫，以及兩國未來數年的協調工作」等重大議題。

報導稱，澤倫斯基此次出訪白宮，正值美國政府提出的援烏案遭國會共和黨議員擋下之時。目前，即將休會的美國國會，仍未能就移民與邊境政策變革，以及緊急援助烏克蘭和以色列的1060億美元方案達成共識。

如果國會無法在休會前達成協議，白宮可能面臨困境，必須在維護美國軍事準備和向盟友提供援助之間做出艱難抉擇。此前，白宮管理及預算局局長楊恩（Shalanda Young）曾警告，國會若再不採取行動，那美國今年底將無法再持續援烏，而此舉不僅使烏克蘭現有的成果面臨風險，也將增加俄羅斯軍事勝利的可能。

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