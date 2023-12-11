比爾蓋茲記得所有員工車牌號碼！　本尊親口證實「都市傳說」

▲比爾蓋茲的說法，似乎在說當年記得幾百名員工的車牌不算太難的事。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合外電報導

關於微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）的都市傳說很多，其中一個便是他在創立微軟初期，記住了公司所有員工的車牌，好知道哪些員工有在長時間工作；近日受訪時他證實了這個傳說。但他也表示自己與蘋果創辦人賈伯斯、特斯拉創辦人馬斯克相比，是「非常友善的」。

《商業內幕》（Business Insider）報導，蓋茲7日獲紐約經濟俱樂部授予彼得‧彼得森卓越領導力獎（Peter G. Peterson Leadership Excellence Award）。在爐邊對談中，主持人請蓋茲針對近年來不斷被提及的一項都市傳說給予回應，微軟1975年草創初期，比爾蓋茲能記得所有員工的車牌號碼，這樣他才能知道誰在長時間工作。

對此，比爾蓋茲回答，「沒有那麼多車牌，我們當時只有幾百名員工。」這樣的說法似乎證實了該都市傳說，「我可以告訴你他們何時進來公司，何時離開。」他自己也很拚，「20多歲的時候，我對微軟的專注相當偏執，我不相信周末和度假。」

▲賈伯斯與比爾蓋茲屬於結果是好的競合關係。（圖／達志影像／美聯社）



當年微軟創立帶來了一個創新的文化，比爾蓋茲說像他這般的領導人在領導創新公司時，必須思考他們能夠多「硬核」（hardcore），「每個（領導）」人都不一樣，馬斯克（Elon Musk）逼得緊，或許太緊了。賈伯斯（Steve Jobs）逼得緊，或許也太緊了。」他笑著說相較下來，自己算是「非常友善」。

賈伯斯1976年與合夥人共同創辦蘋果，直到2011年過世前，蓋茲與他始終是亦敵亦友、愛恨交織的關係，兩人多次從盟友變成敵手，又再度合作。人們時常認為，他們多年下來反反覆覆的競爭精神，為微軟和蘋果都帶來了重大創新。

賈伯斯過世時，比爾蓋茲表示他尊敬這位蘋果創辦人，並且感激兩人間的競爭。

▲馬斯克多次與比爾蓋茲公開互批。（圖／路透）



比爾蓋茲與馬斯克之間的關係近年更加動盪，兩人曾多次公開抨擊對方，並且在太空旅行、氣候變遷領域經常持相左意見。蓋茲告訴馬斯克的傳記作者伊薩克森（Walter Isaacson），特斯拉的CEO在2022年時對他「超級壞」，「當他得知我做空特斯拉的股票，他就對我超級惡劣，但他對很多人都很惡劣，所以你不能把這看得太個人。」