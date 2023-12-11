哈瑪斯：除非談判　否則以色列討不回任何人質

▲哈瑪斯仍挾持約百名人質。（圖／CFP）



文／中央社

巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團旗下的武裝團體今天表示，除非以色列投入有條件的囚犯交換人質協議談判，否則無法追回任何人質。

路透社報導，半島電視台（Al Jazeera）播出哈瑪斯集團（Hamas）所屬武裝團體艾茲丁‧卡薩姆旅（Ezzedine al-Qassam Brigades）發言人烏貝達（Abu Ubaida）錄製的語音聲明，作以上表示。他說以色列無法靠「失敗軍事行動」討回任何一名俘虜。

烏貝達並且聲稱，加薩走廊（Gaza Strip）恢復戰鬥10天以來，已有180部以色列運兵車、戰車和推土機遭到哈瑪斯戰士部分或全部摧毀。

法新社報導，以色列以殘酷軍事攻勢回應哈瑪斯10月7日突襲，將加薩大部分地區夷為廢墟。據哈瑪斯掌控的加薩衛生部發言人庫德拉（Ashraf al-Qudra) 今天表示，已有1萬7997名巴勒斯坦人喪生、4萬9229人受傷。

援助機構警告，加薩已瀕臨遭到疾病和飢餓擊垮的邊緣。世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）對分裂而且「癱瘓的」聯合國安全理事會未能要求停火予以譴責。

譚德塞說，「加薩衛生體系陷入困境、正在崩潰」，36家醫院只剩14家仍然以一點能量在運作。

聯合國估計，240萬加薩人中已有190萬人流離失所，其中約半數為兒童。許多人被迫往南部逃，但是沒有安全所在可以容身。