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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨／超膠著！中和立委民調曝光　吳崢緊咬張智倫只差1.7%

▲▼張智倫與吳崢。（合成圖／翻攝自張智倫臉書／賴清德競選總部提供）

▲張智倫與吳崢。（合成圖／翻攝自張智倫臉書／賴清德競選總部提供）

記者呂晏慈／台北報導

新北市立委第八選區（中和區力行里等76里）藍綠白激戰，民進黨立委參選人吳崢力拚接棒立委江永昌，對戰國民黨前立委張慶忠之子張智倫，民眾黨立委邱臣遠也加入競逐。《ETtoday新聞雲》掌握綠營11月底民調結果，吳崢與張智倫的支持度差距拉鋸至1.7%，微幅落後張智倫，但差距落在誤差範圍內，選情極度膠著。

中和立委選情五五波，被視為指標戰區，張智倫周末舉辦競選總部成立大會，國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康、黨主席朱立倫均到場相挺；另一方面，民進黨正副總統參選人賴清德、蕭美琴、總統蔡英文上周連續3天分赴中和，極力拉抬吳崢選情；而邱臣遠月初舉辦造勢活動時，民眾黨正副總統參選人柯文哲、吳欣盈也現身會場。

回顧過去幾個月，儘管中和選區政黨結構藍大於綠，在傳統組織面有利藍營，不過，吳崢近期一路緊咬張智倫家族資產爭議，批評張家長期在地方利用政治資源炒地，身家上百億，近日又因張智倫嗆吳崢「沒有資產不算中和人」，躍上全國新聞版面，使原本處於陸軍劣勢的吳崢，將選情拉近至藍綠對決的五五波。

據了解，綠營最新內部民調顯示，吳崢與張智倫支持度極度膠著，10月初兩人支持度首度拉近至誤差範圍內，11月底兩人的支持度均增加，吳崢支持度為33.3%，張智倫支持度35.0%，雙方差距僅1.7%，而邱臣遠支持度8.9%，相較10月份成長幅度不大。

值得注意的是，吳崢在20歲至29歲年輕族群中，獲得高達4成5支持度，也在40歲至49歲的壯年族群領先張智倫，但在60歲至69歲族群中，落後張智倫約1成。整體而言，吳崢的支持度有逐漸上升的趨勢，從7月份約2成多，10月成長至22.8％，直至11月底已來到33.3％，尤其在年輕族群成長幅度顯著。

此外，在支持度方面，吳崢的知名度約7成3，超過張智倫的6成7，以及邱臣遠的3成4，不過，吳崢在70歲以上的高齡族群知名度偏低，僅6成8左右，其餘年齡皆達7成以上。

▲▼立委林昶佐、新北市立委參選人吳崢等人召開「財產暴增五十倍，踢爆張智倫家族百億身家鍊金術」記者會 李正浩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲吳崢（中）日前舉行「財產暴增50倍，踢爆張智倫家族百億身家鍊金術」記者會。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲▼新北市中和區立委參選人張智倫到台北地檢署按鈴控告民進黨參選人吳崢妨害名譽。（圖／記者劉昌松攝）

▲張智倫（右）日前到台北地檢署按鈴控告吳崢妨害名譽。（資料照／記者劉昌松攝）

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