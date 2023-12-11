獨／超膠著！中和立委民調曝光　吳崢緊咬張智倫只差1.7%

▲張智倫與吳崢。（合成圖／翻攝自張智倫臉書／賴清德競選總部提供）

記者呂晏慈／台北報導

新北市立委第八選區（中和區力行里等76里）藍綠白激戰，民進黨立委參選人吳崢力拚接棒立委江永昌，對戰國民黨前立委張慶忠之子張智倫，民眾黨立委邱臣遠也加入競逐。《ETtoday新聞雲》掌握綠營11月底民調結果，吳崢與張智倫的支持度差距拉鋸至1.7%，微幅落後張智倫，但差距落在誤差範圍內，選情極度膠著。

中和立委選情五五波，被視為指標戰區，張智倫周末舉辦競選總部成立大會，國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康、黨主席朱立倫均到場相挺；另一方面，民進黨正副總統參選人賴清德、蕭美琴、總統蔡英文上周連續3天分赴中和，極力拉抬吳崢選情；而邱臣遠月初舉辦造勢活動時，民眾黨正副總統參選人柯文哲、吳欣盈也現身會場。

回顧過去幾個月，儘管中和選區政黨結構藍大於綠，在傳統組織面有利藍營，不過，吳崢近期一路緊咬張智倫家族資產爭議，批評張家長期在地方利用政治資源炒地，身家上百億，近日又因張智倫嗆吳崢「沒有資產不算中和人」，躍上全國新聞版面，使原本處於陸軍劣勢的吳崢，將選情拉近至藍綠對決的五五波。

據了解，綠營最新內部民調顯示，吳崢與張智倫支持度極度膠著，10月初兩人支持度首度拉近至誤差範圍內，11月底兩人的支持度均增加，吳崢支持度為33.3%，張智倫支持度35.0%，雙方差距僅1.7%，而邱臣遠支持度8.9%，相較10月份成長幅度不大。

值得注意的是，吳崢在20歲至29歲年輕族群中，獲得高達4成5支持度，也在40歲至49歲的壯年族群領先張智倫，但在60歲至69歲族群中，落後張智倫約1成。整體而言，吳崢的支持度有逐漸上升的趨勢，從7月份約2成多，10月成長至22.8％，直至11月底已來到33.3％，尤其在年輕族群成長幅度顯著。

此外，在支持度方面，吳崢的知名度約7成3，超過張智倫的6成7，以及邱臣遠的3成4，不過，吳崢在70歲以上的高齡族群知名度偏低，僅6成8左右，其餘年齡皆達7成以上。

▲吳崢（中）日前舉行「財產暴增50倍，踢爆張智倫家族百億身家鍊金術」記者會。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲張智倫（右）日前到台北地檢署按鈴控告吳崢妨害名譽。（資料照／記者劉昌松攝）