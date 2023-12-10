　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

廚房飄惡臭！女住戶敲門沒反應　報警才知鄰居「孤獨暴斃」成腐屍

▲單身女，獨居女，宅，黃金單身，單身漢。（圖／pakutaso）

▲女子因為廚房狂飄惡臭，於是到隔壁鄰居家敲門，沒想到報警才知道對方已死亡多日，遺體已經腐爛。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

記者柯振中／綜合報導

獨居的長輩許久沒有外出，總會讓人感到擔心。新加坡盛港（Sengkang）一名女子發現，廚房近期不斷飄出惡臭，且隔壁的獨居大叔已經許久沒有出現，沒想到後來才報警才知道，大叔已在家中去世多天，遺體也已腐爛，令人十分唏噓。

根據《新明日報》報導，這名女子平時居住在盛港芬維爾路的一棟大樓當中，隔壁的鄰居則是獨居的53歲大叔。

近日女子在家中廚房聞到臭味，且氣味愈來愈重，讓她感到十分古怪，於是到大叔住處敲門。不過敲了數次門，都不見大叔前來回應，於是女子前往市鎮會反映，並在工作人員的要求下報警，等到警方到場，才知道大叔已在家中暴斃多日，遺體也已腐爛。

女子表示，大叔因為身體不好，時常進出醫院，因此前幾天沒看到人、義工送飯無人領取，她也沒有想太多，更沒有聯想到腐屍這種情況。

女子也說，多年前大叔的親戚曾上門拜訪，當時她也留了對方的聯絡方式，不過因為換了手機，聯絡方式也因此弄不見，現在住處充滿了屍臭味，希望有家屬能來善後。對此，當地警方則表示，這名53歲男子當場被宣告死亡，死因不涉及刑事成分，詳細案情仍在釐清當中。

ET快訊
MEI MEI第四胎性別揭曉！　「怕尪落淚離席」
不怪林靖凱失誤　徐若熙自責：壞球先走在前面
界外全壘打後再見三振　陳聖平淚崩：讓全隊都失望了
監察院揭在台失聯移工「超過8.2萬人」！勞動部澄清了
快訊／中華隊辛苦了！4大超商限時優惠出爐
快訊／「Dr.洛」散播病患私密照！15萬交保
本土劇男神考上政大EMBA！　學生證「大頭照超帥」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

廚房飄惡臭！女住戶敲門沒反應　報警才知鄰居「孤獨暴斃」成腐屍

威廉凱特一家耶誕卡曝光　8歲夏綠蒂公主「穩坐C位」噴霸氣

狗狗掙脫牽繩暴衝！日4歲男童被咬重傷　60多歲飼主被控過失傷害

大谷轉戰道奇！日本發「號外」民眾搶拿　球迷狂掃商品挺爆

大谷效應發威！道奇主場開幕戰票價飆漲　最便宜也要1.1萬

埃及總統大選登場　總統塞西有望贏得第3任期

報復愛妻劈腿！老公22次上傳「小王性愛片」　判決出爐不用關

大谷翔平「短短6年」年薪飆漲至128.4倍！　1712萬→22億

小一作業太燒腦！媽PO網求救「哪個單字不一樣」　家長全被考倒

大谷翔平轉戰道奇　天使立刻拆看板！球迷場外哀傷告別：非常難受

輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣

聰明鸚鵡提醒媽「去接阿嬤」　模仿來電鈴聲＋簡訊音催促

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

《印第安納瓊斯》最終章上架Disney+ 　全系列感動回顧傳奇英雄的冒險

台南黃狗全身被塗滿紅漆　猛搖尾巴仍「相信人類」

20年首次！EXILE表演一半喊卡　台上臨危不亂...AKIRA：恭喜大家

Gail蓋兒首度登新北耶誕城　現場教學「泰文」全融化啦

鄧紫棋演唱會踩到裙襬「跌落升降台」　哽咽唱《句號》驚見「前經紀人合照」

推「戰車」獨自帶娃搭高鐵　遇好心人相助倍感暖心♥

被爸問「姐姐怎麼來」　汪秒按鈴回：撿來的XD

廚房飄惡臭！女住戶敲門沒反應　報警才知鄰居「孤獨暴斃」成腐屍

威廉凱特一家耶誕卡曝光　8歲夏綠蒂公主「穩坐C位」噴霸氣

狗狗掙脫牽繩暴衝！日4歲男童被咬重傷　60多歲飼主被控過失傷害

大谷轉戰道奇！日本發「號外」民眾搶拿　球迷狂掃商品挺爆

大谷效應發威！道奇主場開幕戰票價飆漲　最便宜也要1.1萬

埃及總統大選登場　總統塞西有望贏得第3任期

報復愛妻劈腿！老公22次上傳「小王性愛片」　判決出爐不用關

大谷翔平「短短6年」年薪飆漲至128.4倍！　1712萬→22億

小一作業太燒腦！媽PO網求救「哪個單字不一樣」　家長全被考倒

大谷翔平轉戰道奇　天使立刻拆看板！球迷場外哀傷告別：非常難受

林承飛攻守表現佳「冠軍戰首局最可惜」　亞錦賽吸取經驗

陳筱蕾交往5天「發現得腦瘤」！　男友細心照顧5年：他一直都在

三寶之王騎車「2公尺鐵桌貼臉」！看不見路照樣趴趴走　影片曝光

「最難交心」星座Top4！天蠍排第2　疑心病重難破冰

不怪林靖凱失誤　徐若熙自責：壞球先走在前面

界外全壘打後再見三振　陳聖平淚崩自責：讓全隊都失望了

Ozone認唱跳墊音「盡全力對著mic」！　佳辰爆聲帶出狀況陷低潮

中華隊辛苦了！4大超商最新優惠懶人包　爽喝咖啡買1送1、第2杯5元

廚房飄惡臭！女住戶敲門沒反應　報警才知鄰居「孤獨暴斃」成腐屍

快訊／台南假醫「Dr.洛」散播病患私密照！檢諭知15萬交保

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

國際熱門新聞

裸體有益健康？女記者脫光實測驚人成果曝

女大生染愛滋「連續7月一夜情」後悔

大谷翔平「220億合約」可蓋3座東京巨蛋！

大谷加盟道奇5大原因　日媒：隊醫是恩人

放棄「逃脫條款」！大谷翔平合約細節曝

被隊友揮棒「擊中頭部」　美高中投手腦死

「大谷看板被拆了」天使球迷場外哀傷告別

夫妻沒見過面　她領千萬給尪治病

大谷翔平主動要求「延付薪資」為道奇省錢

威廉凱特一家耶誕卡曝光　夏綠蒂超霸氣

小1作業「哪單字不同」家長被考倒

一堆人不來　新娘倒貼4萬怒討缺席費

出國玩避訪9大熱點　富士山上榜

大谷翔平天價薪資總價「超越梅西」！

更多熱門

相關新聞

21歲女參加電音派對　突然倒地死亡

21歲女參加電音派對　突然倒地死亡

英國21歲女護士史賓賽(Olivia Spencer)上周末參加電音派對，突然在活動中倒在地上身亡，警方目前仍在調查她的死因，不幸驟逝都讓親屬感到震驚，並帶來巨大打擊。

擔心孤獨死變腐屍　女流連街頭不敢回家

擔心孤獨死變腐屍　女流連街頭不敢回家

不是洗碗機！「廚房家電霸主」換人當

不是洗碗機！「廚房家電霸主」換人當

38度高溫禁帶水　女粉聽泰勒絲「2首歌暴斃」

38度高溫禁帶水　女粉聽泰勒絲「2首歌暴斃」

維修工意外發現腐爛屍　50年後逮到真凶

維修工意外發現腐爛屍　50年後逮到真凶

關鍵字：

暴斃腐屍屍臭廚房

讀者迴響

熱門新聞

快訊／徐若瑄被爆簽字離婚！　結束9年婚姻

濕冷！入冬最強「極地大陸氣團」　影響台灣時間曝

出殯隊被撞飛20死！調查結果出爐

快訊／徐若瑄宣布離婚！認「無法克服差異」

黃捷cos「超商妹」　網友暴動：山道女神

裸體有益健康？女記者脫光實測驚人成果曝

酒後「牽機車」算酒駕！全場吵翻

大谷翔平加盟道奇！　天價220億合約破紀錄

Lulu罕見說重話！

女大生染愛滋「連續7月一夜情」後悔

蔡允潔1年半沒愛愛「求醫生開春藥」

男友規定「1週吸地1次」！中職最正MC認了已分手

男大生性侵學妹　說話髒到不能緩刑

日本血拚「刷1信用卡」不能退稅！網：抓很嚴

跟前任不糾纏三大星座！

更多

最夯影音

更多
輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣

輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣
聰明鸚鵡提醒媽「去接阿嬤」　模仿來電鈴聲＋簡訊音催促

聰明鸚鵡提醒媽「去接阿嬤」　模仿來電鈴聲＋簡訊音催促

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

《印第安納瓊斯》最終章上架Disney+ 　全系列感動回顧傳奇英雄的冒險

《印第安納瓊斯》最終章上架Disney+ 　全系列感動回顧傳奇英雄的冒險

台南黃狗全身被塗滿紅漆　猛搖尾巴仍「相信人類」

台南黃狗全身被塗滿紅漆　猛搖尾巴仍「相信人類」

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面