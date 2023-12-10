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威廉凱特一家耶誕卡曝光　8歲夏綠蒂公主「穩坐C位」噴霸氣

威廉王子一家五口2023年的耶誕卡，以黑白照方式呈現。（翻攝X@KensingtonRoyal）

▲威廉王子一家五口2023年的耶誕卡，以黑白照方式呈現。（翻攝X@KensingtonRoyal）

圖文／鏡週刊

英國威廉王子（Prince William）與凱特王妃（Kate Middleton）每年都會發布一家人的耶誕卡，今年也不例外，夫妻倆今（10日）發布一家五口的黑白耶誕卡，獻上佳節祝福。

威廉王子與凱特王妃自從2011年結婚後，每年都會發布耶誕卡，隨著3個孩子陸續出生，耶誕卡年年都具不同看點。夫妻倆10日在官方社群網站釋出今年的耶誕卡，照片由攝影師辛納（Josh Shinner）掌鏡，有別於以往的彩色風格，今年的耶誕卡以黑白照呈現。

威廉王子一家五口耶誕卡曝光　8歲夏綠蒂公主「穩坐C位」噴霸氣

▲夏綠蒂公主坐在正中央，相當有霸氣。（翻攝X@KensingtonRoyal）

三個寶貝都長大不少，可見凱特王妃讓10歲長子喬治王子（Prince George）依在身旁，威廉王子一手搭在5歲的路易王子（Prince Louis）肩上，唯一坐著的是8歲的夏綠蒂公主（Princess Charlotte），她坐在中央正前方，翹著一隻腳，小小年紀就充滿霸氣。一家五口都穿白色襯衫、深色褲子與休閒鞋，休閒又不失正式感。

這張照片是在溫莎拍攝，威廉王子一家去年從倫敦的肯辛頓宮搬到溫莎，孩子們在當地求學，不受干擾。而今年對威廉夫婦而言意義重大，自從英王查爾斯三世繼位後，威廉王子與凱特王妃在英國王室中成為新世代的關鍵要角。

威廉王子一家五口耶誕卡曝光　8歲夏綠蒂公主「穩坐C位」噴霸氣

▲查爾斯三世與王后卡蜜拉的耶誕卡照片，是5月加冕禮當天所拍攝。（翻攝The Royal Family臉書）

與此同時，英王查爾斯三世與王后卡蜜拉也發布了官方耶誕卡，照片是兩人在5月加冕禮時拍攝由為英國王室服務超過20年的御用攝影師雨果伯南德（Hugo Burnand）拍攝，地點在白金漢宮王座室。查爾斯三世戴著帝國王冠、身披加冕長袍，卡蜜拉則戴瑪麗女王皇冠，穿白色長袍。這張耶誕卡與威廉王子一家人比起來，顯得格外莊嚴正式。

威廉王子一家五口耶誕卡曝光　8歲夏綠蒂公主「穩坐C位」噴霸氣

▲威廉王子一家五口前天出席耶誕音樂會。（翻攝X@KensingtonRoyal）

威廉王子一家五口耶誕卡曝光　8歲夏綠蒂公主「穩坐C位」噴霸氣

▲威廉王子一家人2022年的耶誕卡。（翻攝X@KensingtonRoyal）

事實上，在耶誕卡發布前，凱特王妃在西敏寺主辦一年一度的耶誕音樂會，當天她穿一襲Chris Kerr白色西裝大衣，端莊優雅。夏綠蒂公主穿了與去年一樣的Trotters紅色套裝，與媽咪一樣「舊衣回穿」，而古靈精怪的路易王子被拍到吹熄姊姊的蠟燭，自己的蠟燭熄滅，還跟媽媽接蠟燭點燃，相當可愛。

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