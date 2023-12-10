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小一作業太燒腦！媽PO網求救「哪個單字不一樣」　家長全被考倒

▲▼小一作業太燒腦！媽PO網求救「哪個單字不一樣」　考倒一票家長。（圖／翻攝自Facebook／FAMILY LOWDOWN TIPS & IDEAS）

▲國外一位媽媽被小一女兒的作業考倒。（圖／翻攝自Facebook／FAMILY LOWDOWN TIPS & IDEAS）

記者吳美依／綜合報導

國外一位媽媽發文表示，她對於小學一年級女兒的作業感到困惑，想要聽聽看其他家長的見解。這道題目看似簡單，只是詢問「哪一個單字與其他的不同」，立刻吸引踴躍猜測，但是大部分人也被考倒了。

媽媽在逾121萬成員的臉書社團Family lowdown tips & ideas發文，分享6歲女兒的作業內容。其中一題要求學生選出「與眾不同的單字」，而且還要解釋原因，選項包括朋友（friend）、牙刷（toothbrush）、桌子（desk）、銀（silver）、蛋（egg）。

一些家長認為答案是「朋友」，因為這是唯一有生命的名詞。一些家長認為答案是「蛋」，因為這是唯一的食物。甚至有人腦洞大開，直指謎底是「牙刷」，因為這是唯一沒有字母e，並且通常不會與人分享的物品。

後來，媽媽更新貼文並公布答案，「老師給的答案是銀，因為其他都是名詞。」此前，也有少部分人猜中，但理由是這是唯一的顏色，當時還被網友反駁，因為事實上銀也可以當作名詞使用。

關於這道題目的命題，一些家長直言，「如果它讓成人困惑，對於孩子來說，也會令人難以置信地困惑。」甚至有人形容，「愚蠢的問題！」不過也有爸媽認為題目非常有趣，可以有效激發孩子動腦思考的能力。

 
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