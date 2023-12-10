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一堆人臨時不來婚禮「新娘瞬間倒貼4萬」　她怒討缺席費2派吵翻

▲▼結婚,婚禮,新娘,悔婚,教堂。（圖／CFP）

▲許多賓客原本答應出席，卻又臨時不來參加婚禮，讓新人非常煩惱。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

澳洲一對新人開心舉辦婚禮，未料許多親友原本已經答應出席，卻又臨時改口表示不克前往。新娘估算，光是這些爽約賓客就讓自己瞬間損失2000澳幣（約新台幣4萬元），忍不住想要求對方支付「缺席費」協助分攤，此提議一出，立刻引爆兩派網友論戰。

根據對話截圖，一名賓客7月16日表示「我們會去的，迫不及待參加妳的特別日子」，下一次傳訊息卻是壞消息，「很抱歉，我知道我們回覆會參加，而且婚禮就在下周，但我們現在無法負擔跨州旅行的費用。希望妳能理解，我們也很想去。」

新娘向podcast節目「She's on The Money」訴說煩惱，也想知道大家是否能夠接受支付「缺席費」。她與丈夫1年半前公布婚禮日期，今年1月發出正式邀請，絕大多數人也在7月底前回覆，早已和婚宴場地確認好人數，也付清尾款1.86萬澳幣（約新台幣38.5萬元）。

沒想到，「光是上周，就有10名先前回覆會出席的賓客取消，因為跨州旅行對他們來說太昂貴了。我正忙著補上他們的座位，否則我就會浪費2000澳幣。要求他們負擔這些費用合理嗎？」

▲▼婚禮,結婚,新郎,新娘,示意圖。（圖／視覺中國）

▲籌備婚禮往往耗時費神。（示意圖／CFP）

節目將這段故事分享在社群媒體，並且發起投票活動，調查聽眾是否同意新娘做法，結果51%支持、49%不支持，意見相當分歧。

支持新娘的聽眾表示，「沒有人會在一周前才訂跨州婚禮的機票。這完全是賓客的錯，而且好朋友也不會做這種事。」也有人指出，對方答應出席後，還有將近6個月存旅費，「賓客絕對會（預先）知道（不能去），並且應該賠償新人」、「你（賓客）欠這對新人錢是有道理的，至少是正確的…如果你很晚才取消。」

另一些人批評新娘提出的要求，「如果你無法負擔這些費用，那就辦一場便宜一點的婚禮。這是新娘跟新郎的活動，所以是由他們付錢，而不是他們邀請的人」、「『要求』某人為他們的座位付錢感覺很怪，就連邀請他們都像是一筆交易。」

不過，也有人提出第三種選項，那就是由賓客主動提議分攤費用。一名網友分享，「我會給新人一份現金禮物，包括我的座位成本，並且附上卡片，為太晚取消而道歉。」

《澳洲新聞》引述Money Smart數據指出，在澳洲辦一場婚禮平均花費高達3.6萬澳幣（約新台幣74.5萬元），宴請一名賓客平均耗費170澳幣（約新台幣3516元），通常包括餐點、飲料及場地費。

►►►「新娘拍過AV」聽賓客講才知道　他在訂婚典禮上崩潰悔婚

►►►參加婚禮「竟要先付4.8萬禮金」賓客全跑光！　新娘崩潰不結了
 

 
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