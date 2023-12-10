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火化完「才知燒錯人」！英醫院出大包　3周後驚覺死者還在太平間

▲火葬,火化,葬儀社,殯葬,棺材,喪禮,葬禮。（示意圖／CFP）

▲英國一間醫院鬧烏龍，家屬火化後才知道搞錯遺體身分。（示意圖／CFP，下同。）

記者吳美依／綜合報導

英國威爾斯一間醫院鬧出天大烏龍，太平間工作人員搞錯了死者身分，將錯誤遺體交給家屬火化及舉辦葬禮，3周後才發現疏失，緊急道歉並且進行內部調查。

衛報、天空新聞等外媒報導，本案發生在威爾斯東南部城鎮昆布蘭（Cwmbran）的格蘭奇大學醫學院（Grange University Hospital），家屬大約3周前悲痛處理後事，如今才得知，當初竟在為陌生人哀悼，還被迫把所有喪葬流程重新走一次。

▲▼停屍間，太平間，法醫，屍體，解剖。（圖／視覺中國）

負責當地公衛的安奈林貝文大學（Aneurin Bevan University）衛生委員會公開致歉，承諾進行內部調查，並且隨時向受害家屬告知情況。他們承認，醫院太平間發生了人為疏失，而當初被火化與埋葬的死者已經沒有在世親人。

主席普里戈季奇（Nicola Prygodzicz）說，「言語無法表達我們有多抱歉。我們對於發生在這個家庭身上的事情感到徹底心碎，並將對這起單一事件負責。」她強調「沒有已知家庭或其他患者」發生類似情況，「不論我們說什麼、做什麼，都無法糾正這件事。我們深感抱歉，我們的心與全力支持都與這個家同在。」

至於火葬場則是隸屬於英國知名殯葬業韋斯特利集團（Westerleigh Group），但發言人被問及此事時回應，「未經家屬同意，我們無權發表任何評論。」

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