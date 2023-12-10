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寶寶被判無法存活「孕媽狂跑急診」　德州最高法院仍阻止墮胎

▲▼美國支持合法墮胎權民眾上街抗議。（圖／路透）

▲支持合法墮胎權的美國民眾上街抗議。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國德州婦女考克斯（Kate Cox）被醫師告知，肚內胎兒罹患致命遺傳疾病，很可能流產、死胎或夭折，自己也因為懷孕併發症，已經至少四度送急診。她希望獲得法院命令合法墮胎，6日也獲得地方法院批准，7日卻被最高法院裁定暫緩阻止，即使因為健康風險考量，仍無法順利終止妊娠。

CNN、美聯社等外媒報導，考克斯8月發現懷孕，10月得知寶寶罹患愛德華氏症，這是一種染色體異常疾病，將導致體內多器官異常，很可能淪為死胎，即使出生也只能在子宮外存活幾天。她懷孕後已因嚴重抽搐及原因不明的體液洩漏，至少四度送急診，「繼續懷孕會讓她置於嚴重併發症的風險中，威脅其生命與未來生育能力，（後果）包括子宮破裂與子宮切除術。」

德州法律規定，孕婦在懷胎第6周起禁止墮胎，是全美最嚴格的禁令之一。德州地方法院一名法官6日裁定，對該州墮胎禁令實施14天臨時禁制令，以利考克斯合法終止妊娠，未料隔天就被最高法院暫緩，並且沒有提及公布全面裁定的時間表。

自此案消息曝光後，德州總檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）就提交請願書，要求最高法院介入，最後也成功干預。他認為，考克斯不符合德州墮胎禁令中的醫療例外，無法證明罹患與懷孕有關的「危及生命疾病」，或者相關症狀具有死亡及重大身體傷害風險。

帕克斯頓過去就曾威脅，他將起訴任何一名協助墮胎的人，包括醫護人員。最高法院裁定7日出爐前，他曾致信德州三間醫院警告，即使地方法院允許考克斯墮胎，「也不會讓你們或任何人免於民事與刑事責任」，包括第一級重罪起訴及每項違規至少10萬美元（約新台幣314萬元）的民事罰款。

考克斯的律師與法律倡議組織生育權利中心（Center for Reproductive Rights）批評，帕克斯頓的請願令人震驚，並表現出「對於考克斯生命、生育能力與法治的漠視。」他們6日受訪時未透露考克斯將在何時何地墮胎，但表明計畫以最快方式進行協助。

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