讓「二刀流復活」的名醫在道奇　日媒曝：大谷翔平加盟背後5大原因

記者張寧倢／編譯

美國職棒洛杉磯天使隊日籍「投打二刀流」大谷翔平季後成為自由球員，幾經思考後宣布加盟洛杉磯道奇隊，達成10年7億美元的天價合約。有日媒分析，大谷翔平選擇道奇的5大理由，包括道奇是一支常勝軍團、可能在陣中擔任指定打擊、球團資金實力、傷後讓「二刀流」復活的醫生，以及高中時期就結下的緣分。

▲大谷翔平加盟美國國聯西區洛杉磯道奇隊，日媒分析5大原因。（圖／達志影像／美聯社）

一、道奇常勝軍

根據日本棒球媒體「Full-Count」報導，大谷翔平選擇轉戰道奇隊可能考慮了球隊實力，道奇隊從2013年起10度獲得國聯西區冠軍，連續11年打進季後賽，分別在2017年、2018年與2020年3度拿下聯盟冠軍，但世界大賽冠軍只有2020年一次，目前道奇距離世界冠軍寶座僅「一步之遙」，這可能是大谷加盟的動力。

▲大谷翔平在2023年3月9日經典賽預賽中，以日本代表隊選手身分對陣中國。（圖／路透）

二、有望擔任DH

例如2022年，賈斯汀•特納（Justin Turner，紅襪隊FA）還在道奇隊的時候出賽61場，麥克斯•蒙西（Max Muncy）出賽25場，還有多名球員擔任指定打擊。2023賽季前道奇與J.D.馬丁尼茲（J.D. Martinez）簽下為期一年的合約，也被認為是為了爭取大谷翔平而採取的行動，馬丁尼茲110多場比賽中擊出33發全壘打，獲得103分打點。

道奇隊打擊陣容表現出色，沒有球員受傷，總得分906分，排在聯盟第二。由於道奇未對馬丁尼茲提出延長合約，下個賽季指定打擊的位置出現空缺。

三、球團資金實力與預算

道奇隊主場在市場規模龐大的洛杉磯，本賽季球隊整體年薪為2億4002萬美元，雖然這次排在第6位，但近年來也不乏在所有球隊中居冠的情況。然而，下個賽季在引入大谷翔平之前，道奇隊以1億2291萬元的總年薪排在第15位，即使加上簽約大谷的7000萬美元年薪，也距離奢侈稅課徵對象的2億3700萬美元門檻有一段空間。

▲道奇隊隊醫曾幫大谷翔平兩度動刀，物理治療師也和大谷有過接觸。（圖／路透）

四、隊醫是讓「二刀流」復活的恩人

道奇主隊醫師艾爾崔克（Neal ElAttrache）不只是洛杉磯當地的骨科、運動傷害名醫，今年9月份曾為大谷翔平執刀右肘韌帶手術，連2018年大谷翔平進行俗稱「湯米約翰」（Tommy John）的尺骨附屬韌帶重建手術也是由他動刀。另外，物理治療師伯納德李（Bernard Li）也曾經在天使隊工作過，從2018至2019年幫助大谷翔平撐過漫長的復健過程，還因為針對職棒投手韌帶的研究獲獎而被喻為「韌帶專家」。

五、從高中時代就結緣

從大谷翔平在日本花卷東高等學校1年級時，就有道奇球探對他感興趣，2012年選秀時獲得北海道日本火腿鬥士隊第一順位指名之前，大谷翔平也有過畢業後直接加盟洛杉磯道奇隊的意向。據信，道奇隊很早就將大谷視為有力人選，但直到他成為自由球員的1個月後才真正做出決定。

道奇隊下個球季開幕戰定於2024年3月20日在韓國首爾與聖地牙哥教士隊碰頭，屆時大谷翔平將與另一名旅美日籍投手達比修有作為對手交手，令人期待。

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