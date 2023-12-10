2024出國玩「9大避訪熱點」曝光！　日本富士山也上榜

▲富士山也被列為2024年9大避訪景點之一。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

全球最大旅遊資訊公司「福多爾旅行」（Fodor's Travel）公布2024年9大「避訪」旅遊景點，理由包括環境汙染及觀光公害等，後者意指過多遊客造成堵塞與擁擠，甚至與當地人發生衝突，而台灣人愛去的日本富士山也榜上也名。

義大利威尼斯

不斷增加的旅客持續破壞本已脆弱的美景，並對當地環境與居民造成不利影響。該市已經採取幾項具體措施，以減少遊客人潮，包括明年4月底至7月中旬，針對所有入城「一日遊」的14歲以上遊客收取5歐元（約新台幣172元），但被認為不太可能發揮效果。

▼ 威尼斯長年飽受觀光公害之苦。（圖／路透）



希臘雅典

觀光公害、缺乏批准管理計畫，正在破壞雅典與雅典衛城（Acropolis），並導致周圍社區流失傳統的生活方式。雅典衛城是聯合國教科文組織指定的世界遺產，目前已經實施每日遊客上限，過去每天接受2.3萬名遊客，現在縮減為2萬人，且入場時間必須分散。

日本富士山

登山客人數激增，卻未充分認識攀爬富士山的風險與有害影響，在神聖山頂人滿為患的同時，也把自己置身於危險中。

▼攀登富士山的日本海內外旅客激增。（圖／達志影像／美聯社）

越南下龍灣



下龍灣的旅遊船隻及漁業活動導致該水域充滿垃圾與柴油，試圖遏止汙染的政策執行不力，並且非常容易被規避。

印度恆河

印度最重要的河流面臨流量減少、垃圾汙染、淡水海豚瀕危等問題，而這一切都被新興的豪華郵輪產業加劇。

美國加州聖蓋博山國家紀念區（San Gabriel Mountains National Monument）

因為遊客人數太多並且缺乏環保意識，甚至會亂丟垃圾或塗鴉，這座洛杉磯郡的「天然綠洲」正在承受大量環境破壞。

泰國閣沙梅島（Koh Samui）

該島已經被淡水短缺問題困擾將近一年，隨著遊客湧入，又消耗了高達70%的水資源。

美加邊境蘇必略湖（Lake Superior）

蘇必略湖是地球上最大的淡水湖，如今卻面臨魚類食用警告、物種入侵與藻類快速繁殖等生態系威脅，更別提觀光公害帶來的壓力，尤其密西根上半島更是嚴重。

▼蘇必略湖。（圖／達志影像／美聯社）

智利阿塔卡瑪沙漠（Atacama Desert）

阿塔卡瑪沙漠瀕臨太平洋海岸，與沙漠、間歇泉、潟湖、鹽礦、懸岩及山峰構成壯麗的自然美景，卻也受到快時尚的汙染。

智利是南美洲最大舊衣進口國，每年接收量高達6萬噸，但由於政府不允許將紡織類廢物傾倒在垃圾掩埋場，不肖商人在挑出可轉售衣物後，竟將多達85%的剩餘廢布料丟在阿塔卡瑪沙漠，其中一處面積大到太空衛星都能夠看見。

▼阿塔卡瑪沙漠的塞哈爾鹽湖（Laguna Cejar）（圖／達志影像／美聯社）