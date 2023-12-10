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霸王龍近親最後的晚餐　化石新發現曝「飲食習慣」

▲霸王龍近親「蛇髮女怪龍」胃部殘留的食物化石，透露幼龍時期的飲食習慣。（圖／翻攝X「@RoyalTyrrell」）

▲霸王龍近親「蛇髮女怪龍」胃部殘留的食物化石，透露幼龍時期的飲食習慣。（圖／翻攝X「@RoyalTyrrell」）

記者張靖榕／綜合外電報導

科學家近日發現罕見的恐龍化石，認為這對了解霸王龍近親物種蛇髮女怪龍（Gorgosaurus）的飲食習慣，可能有重要的進展。

《天空新聞》報導，蛇髮女怪龍屬於掠食者霸王龍家族，是比令人聞風喪膽的霸王龍小一號的近親，而且比霸王龍早出現數百萬年。

專家相信，成年的蛇髮女怪龍通常都是以大型食草恐龍為食物，但科學家近日發生的一隻幼年蛇髮女怪龍的化石，胃裡面卻是2隻恐龍寶寶。化石的年齡高達7500萬年，幼龍胃部的內容物顯示，牠在死前曾吃掉有羽毛的草食性恐龍的後腿。

科學家指出，這可能證明了，蛇髮女怪龍與其加入多代成年恐龍一同獵食大型獵物，他們的飲食習慣是隨著成熟才改變的。

其中一位帶領研究的科學家澤連尼茨基（Darla Zelenitsky）告訴BBC，這是暴龍科隨年齡增長劇烈改變飲食習慣的「鐵證」，「我們現在可以知道，這些青少年（暴龍）會獵食小型、年輕的恐龍。」

澤連尼茨基說，「這些小的、未成年的霸王龍大概還沒準備好闖進一群有角的恐龍當中，那些成年恐龍都重達數噸。」

該化石於2009年在加拿大亞伯達省出土，是史上首次發現胃部有保存食物的霸王龍化石。此前因為被埋在岩石當中，耗費數年時間才準備完成供研究用途，結果於《科學進展》雜誌刊登。

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