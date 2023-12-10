加薩俘虜「慘遭扒光剩內褲」被迫跪坐街頭！　以色列挨轟

▲巴勒斯坦俘虜被扒光剩下內褲，坐在加薩北部拜特拉希亞（Beit Lahia）街道上。 （圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

以色列電視台6日播送畫面顯示，大批巴勒斯坦囚犯遭扒光衣服、只剩下內褲，被迫在大街上坐著甚至跪著，引發國際社會怒火抨擊，巴勒斯坦與阿拉伯國家官員也紛紛譴責。

根據畫面，哈瑪斯戰士被俘後僅穿著內褲，低頭排隊跪坐在加薩市（Gaza City）的街道上。一張照片顯示，20多名男囚半裸跪在人行道或街上，數十雙鞋子被丟棄在側，以色列士兵在一旁監視著。另一批相似人數的半裸俘虜則被塞入一輛卡車後方。路透社表示，他們已經核實這些影像。

一些巴勒斯坦人宣稱，他們在畫面中認出了親友，但否認這些人與哈瑪斯或任何組織有所關連。他們還說，其中一些人只是男孩或年輕人。

哈瑪斯高官雷希克（Izzat el Reshiq）指控以色列「對無辜平民犯下令人髮指的罪行」，呼籲國際人權組織干預。他說，這些囚犯是在一所加薩學校被抓，許多人在那裡尋求庇護。約旦外交部長薩法迪（Ayman Al Safadi）也在記者會上透露，俘虜包括醫生與記者，並且「受到羞辱」。

支持哈瑪斯的伊朗也出面批評以色列，外交部長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）更譴責以國「對待無辜囚犯與平民的野蠻行徑。」紅十字國際委員會（ICRC）表達關切，並稱所有被拘者必須按照國際人道主義法獲得人道且有尊嚴的待遇。

不過，以色列政府發言人利維（Eylon Levy）被問及此事時回應，這些人是在賈巴利亞（Jabalia）與舒加艾耶（Shejaia，以色列對加薩市的稱呼）等哈瑪斯據點發現的兵役年齡男性，而平民早在幾周前就應該撤離。