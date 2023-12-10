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她衝銀行領千萬「要給老公治病」　行員一問嚇壞：夫妻沒見過面

▲▼領錢,銀行,存錢,ATM。（圖／CFP）

▲婦女宣稱要匯錢給歐洲病危丈夫，險些被詐50萬新幣。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

新加坡一名70多歲婦女前往銀行，要求把50萬新幣（約新台幣1172萬元）匯給身在歐洲的「病危丈夫」，被員工一問之下才坦言，夫妻倆「根本沒見過面」，僅靠網路聊天維繫戀情，她也在機警員工的阻止下，躲過一場愛情詐騙。

海峽時報報導，大華銀行（UOB）巴耶利峇分行張姓副理一聽見婦人要將鉅款匯至國外，立刻察覺到不對勁，上前了解詳情，卻正好看見婦人手機跳出一則來自外國電話號碼的訊息，「親愛的，妳還好嗎？」

張副理更加懷疑，於是將婦人帶到一旁私下交談，這才得知對方已從另一間銀行提領30萬新幣（約新台幣704萬元），用於「丈夫」的醫療費，「她已經與這個男人交往6個多月，而他們只在網路上聊過天。她給我看了醫院的照片，談到需要寄錢的時候，聽起來相當恐慌。」

張副理隨即通知主管與大華銀行詐欺調查小組，後者立刻凍結婦人銀行帳號。接下來，她與警方花了4小時，才讓婦人相信這一切都是騙局。

這起事件發生於今年8月，而張副理則在本月7日獲得表揚。大華銀行去年7月至今年6月一共阻止140起詐騙案，避免客戶失去的財富共計400萬新幣（約新台幣9373萬元台幣），受害者多為60歲以上婦女，最常見的詐騙手段包括愛情詐騙、冒充政府官員與親友等。

 
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