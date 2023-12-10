美國務院透過緊急軍售　向以色列銷售坦克彈藥

▲美國國務卿布林肯確定以色列「存在緊急情況」。（圖／路透社）

文／中央社華盛頓9日綜合外電報導

美國國務院今天證實，已透過緊急軍售程序，向以色列出售近1萬4000發坦克彈藥。

法新社報導，國務院表示，昨天已通知國會，出售了1萬3981發120毫米戰車高爆彈藥及相關設備，總價為1.065億美元。

國務院表示，國務卿布林肯（Antony Blinken）確定「存在緊急情況，需要立即向以色列政府出售武器」，因此決定繞過國會審查正常程序。

聲明指出，此次出售的美國陸軍庫存彈藥將被以國用來「威懾地區威脅並加強國土防禦」，且「不會改變該地區的基本軍事平衡」。

本次小規模軍售適逢以哈戰爭相關的激烈政治辯論。共和黨拒絕支持拜登政府對以色列和烏克蘭的新一輪援助開支，民主黨則在對巴勒斯坦平民使用美國武器的問題上意見分歧。

本月6日，共和黨籍聯邦參議員擋下白宮主要為烏克蘭與以色列提出的1060億美元緊急援助要求。由於包裹方案排除他們要求的移民改革措施，共和黨保守派不願讓法案順利通過。

這項包裹方案將包括約600億美元經費，協助烏克蘭在寒冷的冬季持續向俄羅斯施壓，以及向以色列提供的約100億美元，以應對與巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）的衝突，還有一些對台灣的援助經費。