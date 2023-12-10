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葉門胡塞武裝警告　將攻擊所有駛往以色列船隻

▲葉門胡塞武裝（Houthi）。（圖／路透）

▲胡塞武裝先前出動直升機劫船。（圖／路透）

文／中央社亞丁9日綜合外電報導

伊朗撐腰的葉門什葉派激進團體「胡塞武裝」（Houthi）今天警告，他們將攻擊所有前往以色列的船隻，無論其國籍為何，還要求所有國際航運公司不要與以色列港口進行交易。

路透社報導，在以色列和巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）的戰爭中，與伊朗結盟的數個組織正加劇區域衝突風險。

以哈戰爭爆發後，胡塞武裝多次在紅海及曼德海峽（Bab al-Mandab Strait，連接紅海和亞丁灣的戰略水道，全球多數石油都通過這條通道運輸）發動一系列攻擊並扣押多艘與以色列有關係的船隻，還向以國目標發射彈道飛彈和武裝無人機。

胡塞武裝表示，他們的行動旨在表達對巴勒斯坦人的支持。

該組織發言人表示，所有駛往以色列港口的船隻都不得進入紅海和阿拉伯海。

該名發言人透過聲明稱，「如果加薩走廊得不到所需的食物和藥品，紅海中開往以色列港口的所有船隻，無論國籍，都將成為我們武裝部隊的目標。」

聲明還稱，這項警告立即生效。

上周，3艘商船在紅海南部的國際水域遭到攻擊，促使1艘美國海軍驅逐艦出手干預，擊落多架無人機。

統治葉門大部分地區及紅海沿岸的青年運動上月也扣押了1艘與以國公司有關的英國貨船。

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