女大生染愛滋失戀「連7個月一夜情」　她後悔：你們快去檢查！

▲愛滋女大生失戀，連7個月瘋狂一夜情結果後悔了。（示意圖／Pixabay）



圖文／CTWANT

泰國一名大學女生在網路匿名發文，透露自己體內有愛滋病毒但仍和多名男子發生性關係長達7個月，如今女大生深感後悔並公布經常出沒地點，喊話受害者趕快去檢查！

根據外媒《Thaiger》報導，這起事件發生在泰國曼谷，女大生在社群平台匿名透露，自己因為失戀心情不好，是和多名陌生男性發生一夜情，狀況長達7個月之久。女大生表示，目前大二即將升大三，因為4月時失戀於是愛跑酒吧，甚至和不少陌生男子一夜情，至於為何如今把事情說出來，是因為感到內疚，因自己出生即為HIV（愛滋病毒）帶原者。

女大生表示很擔心曾和她發生關係的男子也感染HIV，如果在不知情狀況下結婚生子，或許會出現更多跟她一樣的孩子，因此她也公布自己之前去過的酒吧，呼籲之前和她發生過關係的人們盡快去做檢查，而她現在只想逃避現實、甚至打算出家，並承諾再也不會禍害其他人。

▲女大生失戀瘋狂一夜情，連續做愛7個月傳播愛滋病毒。（圖／翻攝自ASEAN NOW Thailand臉書）



這篇貼文曝光後，立刻引發網友熱議和關注，大家都想知道女網友明知感染愛滋，還和不同男性發生關係是否違法。對此，泰國愛滋病基金會主席顧問尼米表示，若愛滋患者每天按時服用藥物且長期接受治療，患者每一滴血液中病毒含量少於50Copy或者檢測不到，就可被認為是「不可檢測＝不可傳播」（Undetectable =Untransmittable），意即沒有傳播病毒，同時代表患者藉由性行為，導致對方感染或傳播病毒的機率極低。

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