國際太空站失蹤8個月的番茄找到了！　太空人洗刷「偷吃」嫌疑

▲美國太空人盧比歐在國際太空站採收的一顆番茄失蹤，讓他背上偷吃嫌疑。（圖／翻攝NASA）



文／CTWANT

美國太空人盧比歐（Frank Rubio）今年3月底所採收的首批太空種植矮紅羅賓番茄（Red Robin dwarf tomato），未料其中一顆失蹤許久，讓他背上「偷吃」嫌疑，直到6日，太空站人員終於在艙內發現流浪 8 個月的番茄，終於讓盧比歐「重獲清白」。

美國《有線電視新聞網》( CNN ) 8 日報導，盧比歐當時開心的和番茄合照後，番茄竟離奇消失在太空艙內，他透露，自己花了 8 至 20 個小時在尋找番茄，但直到他今年 9 月 27 日返回地球都沒有找到。盧比歐回憶，當時太空站的同事正在和小學生遠距連線，他認為如果拿出太空種植番茄會很酷，就將其中一顆裝在袋子裡準備展示。

盧比歐還表示，他把東西用魔鬼氈黏好後去做其他事情，沒想到一回來就找不到了，而他的同事們幾個月來都在揶揄他是「偷吃嫌疑犯」、「番茄竊賊」。幸好，目前國際太空站的太空人在6日的記者會上證實發現了遺失的番茄，不過這7名太空人並未透露尋獲番茄的位置，也未說明番茄的狀態。

根據報導，為了替太空人未來進行長期任務時能自給自足，NASA 將蔬菜生產系統（Veggie）送往國際太空站，並在 Veg-05 實驗中種植包括這次失蹤的番茄，去年3月番茄收成後，每位太空人都要將番茄樣本裝在密封袋中，並被告知番茄不能食用，主要是擔心潛在的真菌污染。

盧比歐從022年 9 月前往國際太空站後，因為一次冷卻劑洩漏事件在太空站意外的待上了整整 371 天，打破美國人在軌道任務中單次停留時間最久的紀錄，不過他因為「番茄」失蹤事件被同事們揶揄是「偷吃研究成果的嫌疑犯」，如今太空站人員終於在艙內發現流浪 8 個月的番茄，也為他洗清罪名。

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