網紅曼谷拍片「這邊99%的人不正經」　泰國要查了！她公開道歉

▲女網紅77Seven發布影片稱曼谷NANA區不安全。（圖／翻攝自TikTok）

記者詹雅婷／綜合報導

中國大陸女網紅77Seven在社群媒體發布一段在泰國曼谷逛街的影片，但她卻稱曼谷NANA區不安全，有可能會被其他人拉走，更寫下「女孩子千萬別自己來曼谷NANA街」、「來這邊的99%的人都不正經」。這段影片引起當地社會關注，泰國警方將展開調查瞭解她的背後動機，目前77Seven已經發文道歉。

綜合泰媒Nation Thailand等報導，女網紅77Seven於11月2日入境泰國，某日晚間11時30分左右來到曼谷以夜生活聞名的NANA街拍攝影片，更說「我今天就以身犯險，跟你講女孩子一個人在這邊會怎麼樣」。

這段影片拍下身旁男性打量她的眼神，她站在路邊假裝滑手機，引來男子搭訕。她宣稱，剛剛有可能會被對方拉走，若女性觀眾來到這裡又被盯上，一定無法脫逃，「我覺得這個地方，女孩子一個人不要來，真的很危險，因為妳不知道，在這邊會碰到什麼樣的人，來這邊99%的人都不正經」。

▲女網紅稱，女孩子千萬別一個人到曼谷NANA街，到那裡有99%的人都不正經。（圖／翻攝自TikTok）

影片發布之後被轉貼到「Lui Chin」臉書，引發泰國當地社會關注，就連泰國移民局副局長潘薩納（Phanthana Nutchanart）也在這裡留言。

潘薩納說，警方已經掌握這名女子的下落，確認此人為現年28歲的Ziyu Wang，警方將展開調查，以瞭解她的背後動機，但也承認她有權發布批評泰國的影片。泰國旅遊業者則稱，這段影片是負面宣傳破壞泰國軟實力的案例。

針對這起事件，77Seven已經於9日發布道歉聲明，以中文、英文、泰文3種語言公開表達歉意。她說，近期關於泰國Nana區的言論造成不必要冒犯和誤解，向大家表達誠摯歉意，向Nana區以及泰國民眾道歉。

77Seven也提到，決心從這次的經驗中學習，為了避免類似的誤解再次發生，將採取部分措施，包括聘請專業人士對影片進行審核，確保其準確性和客觀性，提升自身語言技能，避免使用可能造成誤解的字詞，「我希望你們能接受我真誠的悔意，並理解我的本意絕非造成任何傷害或冒犯。我將繼續致力於利用我的平台促進積極的改變和文化理解」。

以下為77Seven公開道歉聲明中文全文：

77Seven 公開道歉聲明 (2023年12月9日)

本人 77Seven，就我近期關於泰國 Nana 區的言論造成的不必要冒犯和誤解，向大家表達我誠摯的歉意。 我理解我的話語可能會產生負面影響，對此我深感遺憾， 並對Nana區以及泰國民眾道歉。

作為一個重視公開交流和相互理解的人，我承認我選擇的詞語也不夠謹慎，本來可以表達得更有建設性。 我完全承擔我言論所產生的後果。

我高度尊重泰國豐富的文化遺產和充滿活力的精神。 我的初衷一直是向更廣泛的觀眾展示泰國文化積極和準確的一面。 我相信我的影片可以在促進不同社群之間的理解和讚賞方面發揮重要作用。

展望未來，我將致力於以負責任和敏感的方式使用我的平台。 我將努力更加註意我言語的潛在影響，並確保我未來的內容與包容性和文化尊重等價值觀保持一致。

我決心從這次經驗中學習，成為更好的溝通者。 我將積極尋求來自不同群體的回饋，並利用專業指導，確保我未來的努力充分考慮文化差異和個人觀點。

為了避免類似的誤解再次發生，我將採取以下措施：

• 聘請專業人士對我的影片內容進行審核，確保其準確性和客觀性。

• 在我的影片中增加更多關於泰國文化的正面內容，以展示泰國人民的多樣性和包容性。

• 積極參與泰國文化交流活動，加深對泰國文化的了解。

此外，我將努力在以下方面取得進步：

• 提升我的語言技能，避免使用可能造成誤解的字詞。

• 拓寬我的視野，以獲得對泰國文化更深入的理解。

• 提升我的公眾形象，成為更負責任的公眾人物。

再次向因我近期言論受到影響的所有人表示誠摯的歉意。 我希望你們能接受我真誠的悔意，並理解我的本意絕非造成任何傷害或冒犯。 我將繼續致力於利用我的平台促進積極的改變和文化理解。

謹此致歉

77Seven