沒提前2hrs辦登機！7月嬰行李被寫「淫穢髒話」　地勤塗鴉丟飯碗

▲盧卡斯與妻子搭機時，發現兒子的行李被寫上淫穢用詞，而且還譴責他們遲辦登機手續。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

國外一名乘客日前帶著妻子與7個月大的兒子出遊時，疑因較晚到機場報到，激怒工作人員，導致他們落地時發現嬰兒的行李被塗寫了「淫穢文字」，警告他們不要太晚辦理登記手續，讓他們一家大為震驚。

據《太陽報》報導，40歲的盧卡斯（Mario Lucas）日前與妻子賽琳娜（Serena）帶7個月大的兒子到英國去看望親戚。旅程結束後，他們從倫敦的斯坦斯特德機場（Stansted）搭乘瑞安航空（Ryan Air）飛回賽普勒斯（Cyprus）。

盧卡斯表示，他們一家沒有按照建議時間，提前2小時到機場報到，「我們大約在起飛前90分鐘才到櫃檯辦理登機手續，期間沒有遇到任何問題，但當我們抵達塞浦路斯時，卻發現兒子的手提包被單獨放在了行李輸送帶上」。

這時，賽琳娜發現兒子的手提包上有鋼筆字跡，仔細一看，只見行李被寫上了「X，不要太晚辦理登機手續」，讓夫婦2人震驚不已。賽琳娜表示，「我很憤怒，這個手提包是我們9月新買的，而且用這樣的字眼形容一個只有7個月大的嬰兒真的很粗魯又無恥。」

盧卡斯隨後向瑞安航空提出投訴，並要求航空公司賠償一個新的手提包。目前，瑞安航空與斯坦斯特德機場的行李處理承包商ABM Blue Handling已共同就此事展開調查，而ABM Blue Handling也根據確鑿證據將相關人員解僱。