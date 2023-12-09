妻子活活燒死老公　冷眼看他「燒成火人狂奔」驚悚畫面曝光

記者詹雅婷／綜合外電報導

巴西里約熱內盧4日發生縱火燒人事件，一名女子拿起一瓶易燃液體倒在老公身上，接著使用打火機點燃，冷眼看著燒成「火人」的丈夫狂奔逃命，整個過程都被監視器拍攝下來。男子全身92%燒傷送醫治療，但仍於8日傷重不治。

綜合巴西媒體《G1》等報導，案發地點位在一間店家內，女子安娜（Ana María Paixaõ）當時手上拿著一個瓶子，慢慢走向坐在桌子旁的老公查佩塔（Chapeta）身邊，邊走邊把瓶蓋轉開，接著把瓶內液體倒在查佩塔身上。

▲安娜拿起裝著易燃液體瓶子，倒在老公身上 。（圖／翻攝自G1）

就在下一刻，安娜拿起打火機，點燃被潑灑易燃液體的查佩塔，他當場全身燒成火人，飛快跑到魚市場儲藏室中。他事後被送往傑圖利歐瓦加斯醫院（Getúlio Vargas Hospital），接受全身92%燒傷治療，但仍於8日傷重不治。

▲查佩塔整個人燒起來，全身92%燒傷送醫，最終傷重不治。（圖／翻攝自G1）

安娜7日遭到警方抓走，但因缺乏逮捕令獲釋。警方向G1透露，夫妻倆的30年婚姻有家暴問題，安娜則稱，在放火燒查佩塔之前，她被對方毆打，她的後續反應只是為了自衛。

但警方並不接受她的說詞，「她說的那一套和這段影像並不相同，她冷漠地走過來，還把液體倒在他身上，接著點火，她當時並沒有處於弱勢境地，也並非即將受到攻擊，（查佩塔）當時正坐著，並沒有對她的人身安全構成威脅」。