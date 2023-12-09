　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

妻子活活燒死老公　冷眼看他「燒成火人狂奔」驚悚畫面曝光

記者詹雅婷／綜合外電報導

巴西里約熱內盧4日發生縱火燒人事件，一名女子拿起一瓶易燃液體倒在老公身上，接著使用打火機點燃，冷眼看著燒成「火人」的丈夫狂奔逃命，整個過程都被監視器拍攝下來。男子全身92%燒傷送醫治療，但仍於8日傷重不治。

綜合巴西媒體《G1》等報導，案發地點位在一間店家內，女子安娜（Ana María Paixaõ）當時手上拿著一個瓶子，慢慢走向坐在桌子旁的老公查佩塔（Chapeta）身邊，邊走邊把瓶蓋轉開，接著把瓶內液體倒在查佩塔身上。

▲▼ 。（圖／翻攝自G1）

▲安娜拿起裝著易燃液體瓶子，倒在老公身上 。（圖／翻攝自G1）

就在下一刻，安娜拿起打火機，點燃被潑灑易燃液體的查佩塔，他當場全身燒成火人，飛快跑到魚市場儲藏室中。他事後被送往傑圖利歐瓦加斯醫院（Getúlio Vargas Hospital），接受全身92%燒傷治療，但仍於8日傷重不治。

▲▼ 。（圖／翻攝自G1）

▲查佩塔整個人燒起來，全身92%燒傷送醫，最終傷重不治。（圖／翻攝自G1）

安娜7日遭到警方抓走，但因缺乏逮捕令獲釋。警方向G1透露，夫妻倆的30年婚姻有家暴問題，安娜則稱，在放火燒查佩塔之前，她被對方毆打，她的後續反應只是為了自衛。

但警方並不接受她的說詞，「她說的那一套和這段影像並不相同，她冷漠地走過來，還把液體倒在他身上，接著點火，她當時並沒有處於弱勢境地，也並非即將受到攻擊，（查佩塔）當時正坐著，並沒有對她的人身安全構成威脅」。

ET快訊
大巨蛋看球賽「八點檔夫妻突被PO大銀幕」！　依偎場邊
南昌出殯隊伍「滿地屍體」20死！　調查結果出爐
快訊／14:19規模5.1地震！　最大震度2級
快訊／發生有感地震！台北明顯搖晃
劉詩詩爆8年情變「吐心聲」：知道在做什麼！　網瘋傳離婚吳奇隆
人夫開完房續攤車震！　小三打給正宮：請他管好下半身
彩排一半「父親驟逝」！　趙傳忍痛完成演出

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

妻子活活燒死老公　冷眼看他「燒成火人狂奔」驚悚畫面曝光

法國推強制穿校服大規模實驗　研究是否降低社會差異、校園騷擾

愛妻癌逝4年！他整理遺物卻發現「外遇證據」　竟還有性感內衣

男跨坐暴毆妻子頭部　美9歲小孩錄下「6分鐘家暴片」送爸爸去坐牢

去警局問事情不給錢！警下秒掏出手槍上膛　她「頭部中彈」命危

美風力發電超夯！年薪250萬不用大學畢業　上班條件「不怕高」

涉秘密獻金醜聞！日官房長官「疑收回扣」　官位不保恐下台

人質喪命「滿地都是血」畫面曝光　哈瑪斯宣稱擊退以軍特種部隊

日本1架美軍無人機失蹤！訓練中突消失　初判遭強風吹走

美大學槍擊第3名罹難者身分曝！69歲日本女副教授全身多處中彈

輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣

台北寶可夢中心開箱！快龍、皮卡丘門口迎接❤

芭樂女果農斷氣前電話求救　家屬心痛怒罵：恐怖情人

17直播主VS鋼鐵人球員！　單手對打被電慘、訓練秒累癱

台北寶可夢中心人潮大爆滿　上千粉絲圍新光三越兩大圈

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

函館沙丁魚集體死亡　海岸堆滿數千噸魚屍

彰化男不滿被分手！闖果園砍女友20刀奪命

阿翔被爆國文只考30分！　浩子狂嗆：別再教小孩

主人直播時遇地震警報　汪被網友誣陷太胖引起

妻子活活燒死老公　冷眼看他「燒成火人狂奔」驚悚畫面曝光

法國推強制穿校服大規模實驗　研究是否降低社會差異、校園騷擾

愛妻癌逝4年！他整理遺物卻發現「外遇證據」　竟還有性感內衣

男跨坐暴毆妻子頭部　美9歲小孩錄下「6分鐘家暴片」送爸爸去坐牢

去警局問事情不給錢！警下秒掏出手槍上膛　她「頭部中彈」命危

美風力發電超夯！年薪250萬不用大學畢業　上班條件「不怕高」

涉秘密獻金醜聞！日官房長官「疑收回扣」　官位不保恐下台

人質喪命「滿地都是血」畫面曝光　哈瑪斯宣稱擊退以軍特種部隊

日本1架美軍無人機失蹤！訓練中突消失　初判遭強風吹走

美大學槍擊第3名罹難者身分曝！69歲日本女副教授全身多處中彈

快訊／大溪翻到三峽！台3線馬自達自撞「肚朝天」　1男受困送醫

台東2023鐵花燈の祭　絕美畫面搶先曝光

藍營質疑對美工作不順　蕭美琴：台美關係突破大家有目共睹

弱勢少年追夢！黑潮築夢棒球隊成軍　籲讓夢延續

批綠營無法理性討論能源政策　柯文哲：需要與時俱進對核電的態度

史上最年輕！溫班亞瑪超狂「雙20」沒用　馬刺慘吞隊史最長16連敗　

為副手辯論特別備戰？　蕭美琴有信心：一生歷練就是準備為台灣承擔

樂天最正MC艾融出寫真　C罩杯彈出國外粉絲都來了

快訊／14:19台灣東部海域規模5.1地震　最大震度2級

侯友宜拋「青年購屋免頭期」　柯辦發言人批：幫建商賣房子？

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

國際熱門新聞

5姊弟住賣場地下室3個月　每天靠35元過活

魚屍綿延1km！北海道上萬條死沙丁魚沖上岸

網實測整個禮拜不洗臉　皮膚竟變得更好

傳iPhone將實現真全螢幕　可能上市時間曝

4童詭異陳屍家中　地板驚見恐怖血書

台男頂「超大巨雕」遭泰海關扒褲　搜出3活體

遺體修復師控哈瑪斯虐屍　女性下體找到釘子

猛鬼校園！5女學生集體中邪　教育部證實了

快訊／美大學槍擊3教職身亡　台灣副教授罹難

美大學槍擊最新罹難者身分曝：69歲日本女副教授

愛妻癌逝！他整理遺物卻發現「外遇證據」

非農報告力證軟著陸　美股收紅130點

耳朵感覺「異物」堵住　滴藥水竟爬出大蟲

IG千萬網紅砸550萬　斷骨增高15cm

更多熱門

相關新聞

見媽被狂毆　9歲孩一旁錄影！送爸爸去坐牢

見媽被狂毆　9歲孩一旁錄影！送爸爸去坐牢

美國加州一名父親因為當著小孩面前痛毆妻子，反覆地對妻子的臉和頭部攻擊，結果被年僅9歲的孩子錄下殘暴毆打妻子的證據畫面，影片長度超過6分鐘。如今這名暴力的父親被法院判處4年有期徒刑。

4童詭異陳屍家中　地板驚見恐怖血書

4童詭異陳屍家中　地板驚見恐怖血書

相親結婚16年相敬如賓　一場車禍撞出真感情

相親結婚16年相敬如賓　一場車禍撞出真感情

3歲童遭虐打身亡　狠父母硬拗：她太皮

3歲童遭虐打身亡　狠父母硬拗：她太皮

林口燒毀80萬古董偉士牌　抓到縱火婦

林口燒毀80萬古董偉士牌　抓到縱火婦

關鍵字：

夫妻家暴打火機縱火

讀者迴響

熱門新聞

2024青龍年要來了！　1生肖「開始走20年好運」

19歲脫光拍床戲！爸隔6年仍不敢看

5姊弟住賣場地下室3個月　每天靠35元過活

瘦34公斤對比照超狂！郭婷筠XXL→XS

媽去超商驚覺「女兒在拍A片」！

陳俊秀轉戰中信兄弟　下周一加盟

「台南醫師」偷拍病患豪乳PO網！　真實身分遭肉搜起底

傳醫拍病患下體發推特　臺南醫院否認

出軌職業排行公開！第一名有15％偷吃同事

9種電器「不要插延長線」！早晚釀火災　吹風機上榜了

物理學家李怡嚴8500萬積蓄　全捐清大

108新課綱刪古文　醫科女神點名《勸學》：垃圾文章

女學生誤刷弟弟悠遊卡「挨罰50倍」　北捷回應

國光海溝女神涉詐　曾秀胸部頂桌撩男

少年偷媽媽15kg黃金　賣掉買藍寶堅尼

更多

最夯影音

更多
輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣

輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣
台北寶可夢中心開箱！快龍、皮卡丘門口迎接❤

台北寶可夢中心開箱！快龍、皮卡丘門口迎接❤

芭樂女果農斷氣前電話求救　家屬心痛怒罵：恐怖情人

芭樂女果農斷氣前電話求救　家屬心痛怒罵：恐怖情人

17直播主VS鋼鐵人球員！　單手對打被電慘、訓練秒累癱

17直播主VS鋼鐵人球員！　單手對打被電慘、訓練秒累癱

台北寶可夢中心人潮大爆滿　上千粉絲圍新光三越兩大圈

台北寶可夢中心人潮大爆滿　上千粉絲圍新光三越兩大圈

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面