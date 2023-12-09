51歲男半夜心絞痛！醫院疑誤診「只開胃藥」打發　他痛苦6hrs病逝

▲占德蘭因心絞痛被送院急救，不料卻疑似被誤診，導致他在痛苦近6小時後病逝。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞51歲男子占德蘭（Chandran A/L Subramaniam）日前因心絞痛、呼吸困難被緊急送院救治，不料院方疑似將他誤診為胃炎，只為他開了胃藥，不料占德蘭的病情卻在數小時後急速惡化，導致他在院內死亡。

綜合當地媒體報導，這起事件發生於12月3日凌晨12時45分。當時，占德蘭因出現呼吸困難和心絞痛症狀，被鄰居送到雙溪大年醫院（Hospital Sultan Abdul Hakim Sg Petani）救治。

占德蘭被送入院後，曾在急診室接受心電圖檢查（ECG），而醫護人員也告訴他，他只是患了胃炎，於是院方簡單地為他開了胃藥，就叫他在醫院等待進一步檢查。

占德蘭的小孩事後也急忙趕到醫院，卻見父親的病情依舊嚴重，也曾向醫護人員反映父親的狀況，但醫護人員依舊要他們繼續等待。

然而，直到凌晨4時30分，院方依舊認為占德蘭只是胃痛，沒有為他提供救治，直至占德蘭的病情在清晨6時惡化後，才被送往急診部紅區進行心肺復甦。

清晨6時31分，主治醫生告訴占德蘭的小孩他已經去世，氣得孩子們立即報警，要求警方介入調查，並考慮起訴院方。此事在網上傳開後，院方管理層立即下令按程序展開調查，並承諾將向死者家屬交代調查結果。