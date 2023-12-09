去警局問事情不給錢！警下秒掏出手槍上膛　她「頭部中彈」命危

▲印度一名女子到警局問事情，不料卻被警員走火的槍擊中。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

印度北方邦日前發生了一起令人不安的事件，一名女子到警察局查詢護照相關事宜時，意外因警員的手槍走火而被擊中後腦杓，導致女子身受重傷，被緊急送院搶救。

據NDTV報導，事發當天，這位名為伊斯拉特（Ishrat）的女子在下午2時50分前往警局，詢問與她護照相關的事情。從現場畫面可見，女子和一名男子正在警局排隊等候時，一名警員突然在女子附近接過同事遞來的手槍上膛。

Unbelievable. Cop accidentally shoots woman in the head inside police station during passport police verification visit in Aligarh, UP. Woman critical, in ICU. pic.twitter.com/ZbjowHNTzg — Shiv Aroor (@ShivAroor) December 8, 2023

令人驚訝的是，手槍被上膛後竟意外走火，導致子彈直接擊中伊斯拉特的後腦杓，而伊斯拉特隨後也被緊急送院，據說她的情況十分危急。

伊斯拉特的家人聲稱，女子原本計劃前往沙烏地阿拉伯進行朝聖，而她在處理護照事宜時，也曾被核實護照的警員刁難，並被索取金錢。據悉，伊斯拉特被刁難後與相關警員發生爭吵，不久後她就因意外中槍被送院。

當地警方表示，涉事的督察沙瑪（Manoj Sharma）已因疏忽職守被立即被停職。目前警方已成立小組對涉事警員採取嚴厲行動，而沙瑪也有可能面臨刑事訴訟。