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夫人干政？川普參選副手　傳梅蘭妮亞要他找「前福斯名嘴」搭檔

▲▼川普女兒伊凡卡與第一夫人梅蘭妮亞。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普身後站著女兒伊凡卡（左）與第一夫人梅蘭妮亞（右）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美國前第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）被媒體爆料，她建議丈夫川普（Donald Trump）選擇卡爾森（Tucker Carlson）來擔任他2024年競選美國總統大選的副手，因為。立場保守的卡爾森曾是福斯新聞當家主播，他的政論節目獲得許多川普支持者與右翼觀眾的歡迎，曾穩坐全美收視第一，他也曾多次訪問川普。

▲▼川普與妻子梅蘭妮亞在安德魯空軍基地 (Joint Base Andrews)登上空軍一號，前往納什維爾出席最後一場總統辯論會。（圖／路透）

▲傳聞稱梅蘭妮亞力薦知名政治評論者兼前主播卡爾森來擔任川普副手。（圖／路透）

美國新聞網站Axios獨家引述經常與川普對話的消息人士指出，川普向密友透露了幾名可能的副總統競選夥伴，包含共和黨聯邦參議員范斯（JD Vance）、阿肯色州州長桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）、南達科他州州長諾姆（Kristi Noem）、前新聞媒體人轉戰政治的萊克（Kari Lake），以及2名共和黨聯邦眾議員唐納茲（Byron Donalds）與葛林（Marjorie Taylor Greene）。

然而Axios卻披露，川普妻子梅蘭妮亞首推的副手人選，是今年4月才被福斯新聞頻道解職的知名前主播卡爾森，因為她認為卡爾森將為川普帶來「在舞台上強烈形象的延伸」。報導還稱，梅蘭妮亞很少參加競選造勢，但若副手人選是卡爾森很可能會鼓勵她出來站台。

▲▼美國脫口秀節目Tucker Carlson Tonight。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國福斯新聞電視節目「塔克卡爾森今夜秀」（Tucker Carlson Tonight）曾穩坐全美有線電視收視冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

報導補充，川普上個月被問到卡爾森是否可能作為副總統競選時表示，「我非常喜歡塔克……他很有常識。」不過，許多與川普關係密切的人都不看好卡爾森，因為他們認為川普永遠不會選擇一個光環比自己更亮眼的人。川普的幕僚也確信卡爾森無法被控制，但他們兩個人聊了很多。

消息曝光後，川普的一名競選幕僚向紐約郵報澄清，川普不會忽略共和黨初選程序，也否認了Axios有關梅蘭妮亞推薦卡爾森的獨家新聞，「Axios的報導純屬虛構，除非川普總統或其競選團隊正式宣布，否則這就只是猜測，而未經由我方確認。川普總統現在一心只專注於贏得共和黨提名，然後在大選中擊敗狡詐的拜登。」

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