　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

男跨坐暴毆妻子頭部　美9歲小孩錄下「6分鐘家暴片」送爸爸去坐牢

▲桃園市1名男子2016年間因年僅4歲女兒打翻綠豆湯竟毆打妻女成傷，地院依家暴傷害罪判處男子拘役55天。（示意圖／視覺中國CFP）

▲爸爸家暴，9歲小孩從旁錄影成鐵證。（示意圖，與本文人物無關／CFP）

記者張寧倢／編譯

美國加州一名父親因為當著小孩面前痛毆妻子，反覆地對妻子的臉和頭部攻擊，結果被年僅9歲的孩子錄下殘暴毆打妻子的證據畫面，影片長度超過6分鐘。如今這名暴力的父親被法院判處4年有期徒刑。

根據紐約郵報報導，居住在加州尤巴郡（Yuba County）的38歲男子拉薩羅-卡斯蒂略（Miguel Lazaro-Castillo）10月對家庭暴力重罪、非法監禁與虐待兒童輕罪等指控認罪，並於1日遭該郡法官史克羅金（Julia Scrogin）判處4年刑期。

尤巴郡檢察官辦公室聲明稱，治安部門10月9日將近凌晨2點，接到了一個未成年孩子的911報案電話，警察隔6分鐘趕到案發民宅時，發現拉薩羅-卡斯蒂略就坐在他妻子身上，妻子臉部朝下躺著，被血漬浸濕的餐巾紙散落一地。夫妻育有分別為9、14和15歲的3名子女，孩子們事發時都在家。

▲▼加州38歲男子拉薩羅-卡斯蒂略（Miguel Lazaro-Castillo）家暴妻子，被9歲小孩錄影舉證。（圖／翻攝自Facebook／@yubacountydistrictattorney）

▲美國38歲男子拉薩羅-卡斯蒂略家暴妻子，被9歲小孩錄影舉證。（圖／翻攝自Facebook／@yubacountydistrictattorney）

警方在調查過程中得知，年紀最小的9歲小孩錄下了母親受襲的影片，長度超過6分鐘，畫面顯示這名父親不斷向他妻子的臉和頭部猛擊，他們的一名女兒試圖用手擋住父親的毆打，以保護母親。但據稱，拉薩羅-卡斯蒂打了女兒的腿，繼續將妻子翻過去趴地，將她的臉壓在地毯上「持續了相當長的時間」。

拉薩羅-卡斯蒂最初否認毆打妻子，還稱不知道地上的血是從哪來的。檢方聲明稱，儘管他沒有犯罪紀錄，但殘忍行徑與對子女的徹底忽視，讓他被判處了家庭暴力重罪的最高刑罰。警方官員表示，後來調查得知這一家的丈夫、妻子和其中一名未成年子女都喝醉了，目前已將3名孩子進行保護性照管。

ET快訊
小S動怒開罵！帶大女兒出門...結果被當面說「老二比較漂亮」
這些不是日本品牌！　大票驚呆：現在才知道
台日戰誤判噓聲四起　亞錦賽決賽啟用重播輔助挑戰
交流道上有「水豚君」！　徬徨暴衝影片曝光
「黑衣球棒隊」砸爛烤肉攤！狂毆老闆　闆娘尖叫求饒
正妹穿海底撈制服「逼店員陪跳科目三」！　超扯行徑曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

法國推強制穿校服大規模實驗　研究是否降低社會差異、校園騷擾

愛妻癌逝4年！他整理遺物卻發現「外遇證據」　竟還有性感內衣

男跨坐暴毆妻子頭部　美9歲小孩錄下「6分鐘家暴片」送爸爸去坐牢

去警局問事情不給錢！警下秒掏出手槍上膛　她「頭部中彈」命危

美風力發電超夯！年薪250萬不用大學畢業　上班條件「不怕高」

涉秘密獻金醜聞！日官房長官「疑收回扣」　官位不保恐下台

人質喪命「滿地都是血」畫面曝光　哈瑪斯宣稱擊退以軍特種部隊

日本1架美軍無人機失蹤！訓練中突消失　初判遭強風吹走

美大學槍擊第3名罹難者身分曝！69歲日本女副教授全身多處中彈

聯合國安理會13國贊成加薩停火　美國動用否決權！決議未通過

輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣

台北寶可夢中心開箱！快龍、皮卡丘門口迎接❤

芭樂女果農斷氣前電話求救　家屬心痛怒罵：恐怖情人

17直播主VS鋼鐵人球員！　單手對打被電慘、訓練秒累癱

台北寶可夢中心人潮大爆滿　上千粉絲圍新光三越兩大圈

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

函館沙丁魚集體死亡　海岸堆滿數千噸魚屍

彰化男不滿被分手！闖果園砍女友20刀奪命

阿翔被爆國文只考30分！　浩子狂嗆：別再教小孩

芭樂公主慘死 斷氣前電話求救：我被砍｜20231208 ET午間新聞

法國推強制穿校服大規模實驗　研究是否降低社會差異、校園騷擾

愛妻癌逝4年！他整理遺物卻發現「外遇證據」　竟還有性感內衣

男跨坐暴毆妻子頭部　美9歲小孩錄下「6分鐘家暴片」送爸爸去坐牢

去警局問事情不給錢！警下秒掏出手槍上膛　她「頭部中彈」命危

美風力發電超夯！年薪250萬不用大學畢業　上班條件「不怕高」

涉秘密獻金醜聞！日官房長官「疑收回扣」　官位不保恐下台

人質喪命「滿地都是血」畫面曝光　哈瑪斯宣稱擊退以軍特種部隊

日本1架美軍無人機失蹤！訓練中突消失　初判遭強風吹走

美大學槍擊第3名罹難者身分曝！69歲日本女副教授全身多處中彈

聯合國安理會13國贊成加薩停火　美國動用否決權！決議未通過

鍾小平揮出左拳！斷裂木板噴向趙少康　讓趙嚇到閉雙眼

包小柏痛失22歲女兒…夫妻曾陷嚴重社恐　「愛女入夢」選好長眠地

中國11月CPI年減0.5% 　恐為「通貨縮緊」的前兆

「百大DJ冠軍」大衛庫塔連喊5聲謝謝：台灣我愛你！　KSHMAR嗨炸大佳

賴清德談萬里老家哽咽　邱毅轟：真是天生的戲精、現代的影帝

建築工人屁股遭鋼筋刺穿　吊臂6樓高空救人...驚險畫面曝光

柯文哲爆朱2015年脫產1.8億　朱立倫：不要去相信那種鬼話

桃園大姊投資「彩金理財」賺錢　警1句話阻她被詐

睽違4年再度庇佑！苗栗拱天宮白沙屯媽祖遶境花蓮　駐駕港天宮

中華電信交換機改接工程影響通訊　台南官田3區部分市話會中斷

郭書瑤性感熱舞「M字腿+撫胸」！　一彎腰「北半球快掉出」＞／／＜

國際熱門新聞

5姊弟住賣場地下室3個月　每天靠35元過活

魚屍綿延1km！北海道上萬條死沙丁魚沖上岸

網實測整個禮拜不洗臉　皮膚竟變得更好

傳iPhone將實現真全螢幕　可能上市時間曝

4童詭異陳屍家中　地板驚見恐怖血書

台男頂「超大巨雕」遭泰海關扒褲　搜出3活體

遺體修復師控哈瑪斯虐屍　女性下體找到釘子

猛鬼校園！5女學生集體中邪　教育部證實了

快訊／美大學槍擊3教職身亡　台灣副教授罹難

非農報告力證軟著陸　美股收紅130點

美大學槍擊最新罹難者身分曝：69歲日本女副教授

耳朵感覺「異物」堵住　滴藥水竟爬出大蟲

IG千萬網紅砸550萬　斷骨增高15cm

女大方公開和繼兄結婚　被網路罵爆

更多熱門

相關新聞

美國最夯工作！年薪250萬不必大學畢業

美國最夯工作！年薪250萬不必大學畢業

彭博商業周刊報導，美國如今最夯的就是風力發電機技術工作，年薪可達8萬美元（約新台幣250萬元），且不需要大學學歷，但想拿到這份工作的人必須不怕高。勞工統計局預測，在聯邦政府推動可再生能源發展的加持之下，風力發電機維修技術人員的就業將成長近45%，比任何其他職業都還要快。

日本1架美軍無人機失蹤　初判遭強風吹走

日本1架美軍無人機失蹤　初判遭強風吹走

美大學槍擊最新罹難者身分曝：69歲日本女副教授

美大學槍擊最新罹難者身分曝：69歲日本女副教授

4童詭異陳屍家中　地板驚見恐怖血書

4童詭異陳屍家中　地板驚見恐怖血書

官員：拜登追加預算「與台灣站一起」

官員：拜登追加預算「與台灣站一起」

關鍵字：

家暴毆打妻子父親家暴家暴兒童家暴錄影北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

5姊弟住賣場地下室3個月　每天靠35元過活

19歲脫光拍床戲！爸隔6年仍不敢看

陳俊秀轉戰中信兄弟　下周一加盟

「台南醫師」偷拍病患豪乳PO網！　真實身分遭肉搜起底

傳醫拍病患下體發推特　臺南醫院否認

出軌職業排行公開！第一名有15％偷吃同事

2024青龍年要來了！　1生肖「開始走20年好運」

物理學家李怡嚴8500萬積蓄　全捐清大

媽去超商驚覺「女兒在拍A片」！

108新課綱刪古文　醫科女神點名《勸學》：垃圾文章

女學生誤刷弟弟悠遊卡「挨罰50倍」　北捷回應

國光海溝女神涉詐　曾秀胸部頂桌撩男

少年偷媽媽15kg黃金　賣掉買藍寶堅尼

激戰水濂洞人妻！小王爽喊：變成我的形狀了嗎

25歲女175人斬！驕傲公布「職業名單」

更多

最夯影音

更多
輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣

輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣
台北寶可夢中心開箱！快龍、皮卡丘門口迎接❤

台北寶可夢中心開箱！快龍、皮卡丘門口迎接❤

芭樂女果農斷氣前電話求救　家屬心痛怒罵：恐怖情人

芭樂女果農斷氣前電話求救　家屬心痛怒罵：恐怖情人

17直播主VS鋼鐵人球員！　單手對打被電慘、訓練秒累癱

17直播主VS鋼鐵人球員！　單手對打被電慘、訓練秒累癱

台北寶可夢中心人潮大爆滿　上千粉絲圍新光三越兩大圈

台北寶可夢中心人潮大爆滿　上千粉絲圍新光三越兩大圈

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面