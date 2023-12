俄客機「2引擎接連爆炸」　起飛中數度噴火！175乘客空中驚魂

記者王佩翊/編譯

俄羅斯一架波音737客機8日上午從新西伯利亞飛往首都莫斯科時,在起飛過程中發生爆炸,導致2個引擎接連起火,被迫緊急降落。當時機上載有175名乘客,所幸並未造成人員傷亡。而機上旅客也拍下引擎起火的驚悚瞬間,只見在灰暗的天色下突然有猛烈的火光閃過窗戶,十分危險。

根據《每日郵報》報導,西伯利亞航空(S7 Airlines)這架飛機6日上午6時半左右從俄羅斯第三大城市新西伯利亞出發,準備飛往莫斯科。然而當飛機還在跑道加速滑行時,引擎卻突然起火,並噴出火花與火焰,導致飛機必須緊急迫降。

▲乘客拍下飛機引擎爆炸瞬間。(圖/翻攝自X)



根據Shot media報導,一名乘客說,自己的座位在飛機右側,他親眼目睹右邊引擎在飛機還在跑道上時就冒出火苗。他驚恐回憶道,「飛機起飛後,每10秒到20秒就會爆炸一次,緊接著第2個引擎也著火了,它們同時冒出火光。」

機師立刻要求緊急降落,隨後重新將飛機降落於新西伯利亞托爾馬切沃機場,所以最終飛機平安降落,無人傷亡。根據機上人員表示,飛機起飛約20分鐘後,相關部門也進入高度警戒狀態。

機長在降落時告訴乘客,飛機的2個引擎都出現故障。而飛機在緊急降落時,煞車也因過熱起火。乘客最終下機,並被接駁車送回航廈,必須等待8小時,才有另一班替代航班將他們重新載到莫斯科。

▲俄羅斯7日才剛發生飛機起火事故。(圖/翻攝自X)



令人驚訝的是,在事故發生的前一天,俄羅斯才剛出現類似事故,一架圖波列夫Tu-204貨機從烏蘭烏德(Ulan-Ude)起飛後發生引擎爆炸事故,甚至從地面就能聽到爆炸聲。

Engine of a TU 204 cargo plane caught fire within minutes after takeoff, heading to China, at Ulan-Ude Airport. After this, pilot made an emergency landing and began to dump fuel at Airport. #Russia pic.twitter.com/ANZtqLU2jo