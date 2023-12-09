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俄客機「2引擎接連爆炸」　起飛中數度噴火！175乘客空中驚魂

記者王佩翊／編譯

俄羅斯一架波音737客機8日上午從新西伯利亞飛往首都莫斯科時，在起飛過程中發生爆炸，導致2個引擎接連起火，被迫緊急降落。當時機上載有175名乘客，所幸並未造成人員傷亡。而機上旅客也拍下引擎起火的驚悚瞬間，只見在灰暗的天色下突然有猛烈的火光閃過窗戶，十分危險。

根據《每日郵報》報導，西伯利亞航空（S7 Airlines）這架飛機6日上午6時半左右從俄羅斯第三大城市新西伯利亞出發，準備飛往莫斯科。然而當飛機還在跑道加速滑行時，引擎卻突然起火，並噴出火花與火焰，導致飛機必須緊急迫降。

▲▼俄羅斯客機「起飛噴火」 機上載175乘客。（圖／翻攝自X）

▲乘客拍下飛機引擎爆炸瞬間。（圖／翻攝自X）

根據Shot media報導，一名乘客說，自己的座位在飛機右側，他親眼目睹右邊引擎在飛機還在跑道上時就冒出火苗。他驚恐回憶道，「飛機起飛後，每10秒到20秒就會爆炸一次，緊接著第2個引擎也著火了，它們同時冒出火光。」

機師立刻要求緊急降落，隨後重新將飛機降落於新西伯利亞托爾馬切沃機場，所以最終飛機平安降落，無人傷亡。根據機上人員表示，飛機起飛約20分鐘後，相關部門也進入高度警戒狀態。

機長在降落時告訴乘客，飛機的2個引擎都出現故障。而飛機在緊急降落時，煞車也因過熱起火。乘客最終下機，並被接駁車送回航廈，必須等待8小時，才有另一班替代航班將他們重新載到莫斯科。

▲▼俄羅斯客機「起飛噴火」 機上載175乘客。（圖／翻攝自X）

▲俄羅斯7日才剛發生飛機起火事故。（圖／翻攝自X）

令人驚訝的是，在事故發生的前一天，俄羅斯才剛出現類似事故，一架圖波列夫Tu-204貨機從烏蘭烏德（Ulan-Ude）起飛後發生引擎爆炸事故，甚至從地面就能聽到爆炸聲。

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