美風力發電超夯！年薪250萬不用大學畢業　上班條件「不怕高」

▲圖為兩名維修人員在風力發電設施上工作。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

彭博商業周刊報導，美國如今最夯的就是風力發電機技術工作，年薪可達8萬美元（約新台幣250萬元），且不需要大學學歷，但想拿到這份工作的人必須不怕高。勞工統計局預測，在聯邦政府推動可再生能源發展的加持之下，風力發電機維修技術人員的就業將成長近45%，比任何其他職業都還要快。

隨著風力發電廠製造商、營運商擴大培訓與招聘，經驗豐富的技術員沒有大學學歷也能拿到8萬美元的年薪，但這些人必須忍受極端天氣、願意四處出差，帶著約50磅（約22.7公斤）的裝備爬上長梯，在高空進行維修作業。

「那是我們的辦公室，在300英尺（約91.4公尺）高的空中」，丹麥最大渦輪機製造商維斯塔斯風力系統公司的33歲技術人員魯巴爾卡瓦（Omar Rubalcava）協助帶領36人團隊，在加州維護129台渦輪機，「有時候風很大，就像在船上搖晃那樣」。

依據數據追蹤機構Revelio Labs的統計，自從2018年以來，美國風力發電機技術人員招聘數量增加6倍，即便產業面臨成本飆增、利息上升、供應鏈瓶頸等打擊，但現階段仍持續以2位數的速度增加招聘。專家更稱，除了陸上設備，海上風電也將加速發展。

風力發電機初級技術人員時薪約21至27美元（約新台幣660至850元），每周工時50小時，年收入約5萬美元（約新台幣157萬元），若願意加班與出差，年薪將會增加3萬美元以上，來到8萬美元（約新台幣250萬元）。新技術員要先接受數周課堂教學，接著是9個月至14個月的實地認證項目。

每一台風力發電機通常需要每年2次維護及偶爾維修作業，全美44州有超過7萬3000台風力發電機，隨著維斯塔斯等再生能源巨頭持續開發新型號，維修技術也將變得更加複雜。

研究員麥肯齊（Wood Mackenzie）預測，在未來這10年，美國將在現有150GW的基礎上，增加120GW的陸上風電，為4000萬戶家庭供電。另名研究員巴爾（Aaron Barr）認為，這足以確保此就業領域的長期穩定。