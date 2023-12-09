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猛鬼出沒校園！大馬5女學生「集體中邪」　教育部證實：是真的

▲▼女學生。（圖／CFP）

▲馬來西亞一所中學有5名女學生同時集體中邪。非新聞當事人。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞一所中學近日傳出校園鬧鬼和5名女學生集體中邪的恐怖事件，導致人心惶惶。幸運的是，在校方與宗教師的努力下，這起事件目前已被平息。

綜合當地媒體報導，這起集體中邪的事件發生於12月4日。消息指出，事發當天，校內有5名女學生集體出現了「歇斯底里」的現象，讓其他學生感到十分害怕。

當地教育署發出的聲明證實了這起事件，表示出現「歇斯底里」狀況的女學生有3名為馬來人，另2名則為印度裔，而校方也在事發當下立即請來宗教師為學生禱告。目前，這起事件已被平息。

有學生反映，這間學校經常鬧鬼，不少人曾在校園內目擊鬼魂的身影，而學生集體中邪的事件也頻頻發生。許多學生家長對此感到非常擔心，因此即使此次事件只涉及了印度裔和馬來學生，但有部分華裔學生的家長也到神廟求取護身符，讓孩子帶到學校保平安。

事實上，「集體歇斯底里」（mass hysteria）的情形在馬來西亞校園內時有耳聞。BBC此前曾報導，這是一種在人群中毫無原因、突然蔓延開來的瘋狂舉動，其症狀通常為昏厥、心跳異常、頭痛、噁心發抖、癲癇。

截至目前為止，造成這種現象的原因還沒有真正的解釋，但倫敦國王學院醫院的精神病專家威斯利（Simon Wessely）認為，這是一種「集體行為」失常，而這種現象的蔓延主要來自心理和社會因素。

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