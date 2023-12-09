真全螢幕時代來了！傳iPhone將實現100%無邊框　可能上市時間曝

▲有傳蘋果2025年推出的iPhone17 Pro有可能實現真全螢幕。圖為iPhone15。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

為了追求更大的熒幕與機身比例，智慧型手機採用「無邊框設計」似乎已成為趨勢，而市場更有傳言指出，蘋果預計在2025年發布的iPhone17 Pro可能採用「100%無邊框」設計，而韓媒也爆料，供應商LG Innotek正致力開發「屏下前置攝像頭技術」（UDC），以實現將相機完全隱藏在螢幕下方的創新設計。

據韓媒The Elec報導，LG Innotek是南韓主要的智慧型手機相機模組製造商。為了達成蘋果的具體需求，目前這家供應商正積極開發UPC（Under Panel Camera）技術，致力於將前鏡頭置入在螢幕面板下方，以消除傳統相機的凹槽，實現更大螢幕與機身比例，提供無縫的全螢幕體驗。

然而，將攝像頭置於面板下方，恐將引發蓋板玻璃透光性影響光線進入影像感測器的問題，導致照片的解析度不高，或無法支援高速連續拍攝，因此有消息人士透露，蘋果更有可能採用屏下臉部辨識技術，而非UPC，以克服攝像頭顯示器不足的一些潛在問題。

為了克服UPC的透光性問題，LG Innotek正努力在UPC顯示器下加入自由曲線棱鏡（Feeform Optic），以提高前鏡頭在螢幕下的透光性，解決低透明度和成像品質不佳的問題。然而，業內人士指出，蘋果對LG Innotek提供的樣品並不完全滿意，目前還不確定何時會真正採用這項技術。

韓媒的報導與知名分析師羅斯楊（Ross Young）的預測大致吻合。此前，羅斯楊預計，蘋果2027年推出的iPhone19 Pro可能會有「屏下相機 + 螢幕下Face ID」的真正全螢幕，但其實三星早在2021年就推出了採用屏下相機設計的Z Fold 3，只不過Z Fold 3的相機影像品質明顯不如傳統相機。