才窮到租不起房　女買3次彩券中「2億豪宅」絕美內裝曝光

▲英國49歲女子貝勒（Oceanne Belle）從沙發衝浪客變成豪宅別墅主人。（圖／Omaze，下同）



圖文／CTWANT

無家可歸的借宿客，一夜變身豪宅主人。英國49歲女子貝勒（Oceanne Belle）因房東漲租被迫漂泊在不同朋友的家中生活，未料她花費10英鎊（約新台幣394元）買的彩券，竟中了英國有史以來最昂貴的抽獎豪宅。

據《太陽報》報導，全職研究生貝勒與伴侶迪丁（Didine）都是今年英國房租暴漲的受害者，兩人被迫離開租屋處後各自找朋友當「沙發衝浪客」，暫住在不同朋友住處。但貝勒在正式脫離漂泊生活前，卻差點「葬送」了豪宅人生。

營利慈善機構「Omaze」多次致電與傳簡訊通知中獎，卻都被「正在打論文」的貝勒掛斷和已讀不回，加上貝勒才第3次買Omaze彩券，根本不相信自己會這麼幸運，甚至在看了簡訊後笑「一定是假的」，直到之後被敲門聲煩去應門，才在Omaze團隊的聖誕頌歌中，得知真的中了價值500萬英鎊（約新台幣1.97億）的切爾西別墅。

貝勒表示，這個有史以來最棒的聖誕禮物，讓她中獎後好幾天一直興奮的發抖，最重要的是，別墅還免抵押貸款、涵蓋所有印花稅及法律費用。房仲則指出，該棟喬治亞風格的聯排別墅設有花園、現代化廚房及多個房間，若出租每年收入可達14萬英鎊（約新台幣553萬）。不過，貝勒還沒決定要帶男友與家人自住還是出租，並表示無論別墅要做何種用途，都想實現兒科護士的夢想。

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