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4童詭異陳屍家中　地板驚見恐怖血書！疑父家暴妻子後殺全家

▲▼印尼一名父親涉嫌對妻子施暴後殺害自己的4名孩子，而警方也在他們住家地板發現一行血字。（圖／翻攝自X）

▲印尼一名父親涉嫌家暴妻子後殺害自己的4名孩子，而警方也在他們住家地板發現一行血字。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

印尼6日發生了一起驚悚命案，警方在一座民宅床上，發現4名幼童的腐屍，與他們身受重傷、渾身是血的父親，隨後警方也在其中一名童屍身上尋獲一張全家福，住家閣樓的地板上還留有一行血字，震驚當地社會，而警方目前也正就此案展開調查。

綜合印尼媒體報導，本案發生於雅加達南部的賈加卡爾薩村（Jagakarsa）。12月6日，有民眾因當地一座民宅臭氣熏天，向警方投訴，豈料警方獲報趕抵、破門而入後，赫然發現床上竟躺著4名已無生命跡象的兒童，而這幾具童屍被發現時都已腐爛。

報導稱，這幾名被按照年齡大小擺放於臥室床上的幼童，年齡介於1至6歲，其中最大的兒童身上還被放置了一張全家福。警方透露，這4名幼童估計已死亡3至5天；他們身上沒有被利器傷害的痕跡，口鼻處有瘀青，但警方還無法確認瘀傷是窒息或其他原因所致。

此外，警方還在浴室發現了這4名幼童倒地不醒的父親潘卡（Panca Darmansyah）。當時，他的身上有嚴重刀傷、渾身是血，而警方懷疑這名父親是將4名孩子囚禁在房內殺害後自殺未遂。

令人震驚的是，警方也在該戶閣樓地板上，發現一行以血跡寫下「滿意的媽媽，謝謝大家」的文字，循線調查發現潘卡4天前才遭鄰居舉報對妻子布特里（Devnisa Putri）施暴，妻子更為此被緊急送院治療及觀察。

警方稱，潘卡稍早曾因這起家暴案被警方通知到案說明，但潘卡卻以要在家中照顧4名孩子為由，緊閉不出。目前警方已就此案展開調查。根據印尼刑法，若潘卡罪成，最高可被判處死刑、無期徒刑或20年監禁。

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