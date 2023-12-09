5姊弟住賣場地下室3個月「每天靠35元過活」！母：貧窮逼我的

▲5姊弟住在泰國曼谷一間購物中心地下室長達3個月。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

貧困悲歌。泰國一名母親被指控讓5名1歲到12歲兒女長期住在購物中心地下室，且每天只給孩子們40泰銖（約新台幣35元）購買5個人「一整天的食物」。媽媽對此無奈表示，全家7個人只靠她微薄收入存活，「我不想這麼做，是貧窮逼我這麼做」。

據《Sanook》報導，位於曼谷Saphan Mai地區某商場內的攤商都認識這5名小姊弟，也清楚他們只能用40泰銖支撐一天所需，有些攤販不忍5人一道菜撐整天，天天免費替他們供餐。相關部門得知後，立即到百貨公司關切。

初步詢問得知，5姊弟在購物中心至少待了3個月，父母每天早上帶他們入內，晚上再接孩子們回來；姊弟們則是大顧小，嘗試用40泰銖度過一天又一天。社工聽聞最小的1歲孩子只能喝水，孩子們轉述媽媽說「待這裡1年就能去上學」，再看他們圍在一起讀書學習，不忍說道：「這畫面太壓抑，孩子應該有學習的機會，不是這樣『住』在一起」。

母親則向警方解釋，自己與首任前夫生下2個孩子、與第二任生2個、和現任老公生下1個；會讓分別12歲、10歲、8歲、2歲和1歲孩子留在百貨公司有不得不理由。她說，現任丈夫失業，全家只靠她每天320泰銖美容店收入（約新台幣320元）過活，沒有餘力多給買飯錢。

媽媽表示，他們想租房但房東不准孩子單獨在家，曾託給仍在工作的公婆照顧，不過後來快餐店嫌小孩吵鬧，拒絕再讓公婆帶小孩工作，無奈之下，只好先把孩子們放在離家最近的百貨公司，與希望存到錢讓孩子回去讀書。當地相關部門目前已介入並提供協助。

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