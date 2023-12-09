整個禮拜不洗臉「皮膚變更好」！網友實測結果超驚人

▲究竟要不要每天洗臉？近期有不少網友實測一周不洗臉，沒想到皮膚反而更好了！（圖／達志／示意圖）

文／CTWANT

冬天氣候乾燥，臉部常常開始出現脫皮、乾癢等症狀，不少人想說既然一整天都窩在家，乾脆不洗臉，以免造成皮膚乾澀。近期，「一周不洗臉是什麼體驗」在網上引起熱烈討論，而網友實驗過後竟然發現皮膚反而比之前更好了。

英國作家Erica曾在《每日郵報》上發表一篇名爲《你會一個月不洗臉嗎？》的文章，在30天中，她親身實驗不使用任何臉部清潔產品，結果30天後皮膚不但沒有出現任何狀況，反倒還比實驗前白皙、有彈性許多。

廣東省人民醫院皮膚科主任醫師王羣認爲，皮膚有自我修復屏障的功能。如果皮膚處於敏感期，不洗臉時皮脂膜保護了受損的皮膚屏障，在這種特殊情況下，不洗臉反而可以緩解皮膚問題。

根據《常春月刊》中安瑟美膚整形外科診所皮膚科主治醫師鄭惠文指出，如整天在家不出門，晚上最好還是用洗面乳來做清潔，早上則用清水就好，但若是有出門進行戶外活動，可以回家用洗面乳先洗一次，晚上在洗一次。

此外，有部分「油性」肌膚的人常誤認出油就必須洗臉，醫生建議，一天洗臉次數不應該超過兩次，如果過度清潔，反而會造成皮膚屏障受損、失水速度加速，相當傷臉。

肌膚保養還是會依照個人膚質及生活環境而不同，不過「清潔、保濕、防曬」這三項是日常保養不可或缺的一環，而洗臉時可讓洗面乳停留在臉上10秒左右即可，還要避免使用過熱的水溫、過於大力摩擦，以免對皮膚造成二次傷害。

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