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普丁表態角逐連任2024俄羅斯總統　可望執政到2030

▲▼普丁。（圖／CFP）

▲普丁。（圖／CFP）

文／中央社

俄羅斯國營通訊社塔斯社（TASS）今天報導，俄國總統普丁（Vladimir Putin）已經決定參加2024年3月的總統大選，這可望使普丁至少執政到2030年。

塔斯社指出，普丁今天在克里姆林宮（Kremlin）舉行的軍事人員授勳儀式上告訴俄軍中校佐加（Artyom Zhoga），他決定參加即將舉行的總統大選。

據報導，普丁告訴佐加及其他獲得勳章的軍人：「我不會隱瞞，我在不同時期有不同想法，但現在是做出決定的時候了。」電視畫面顯示，普丁於克里姆林宮表示：「我將競選總統大位。」

另外，俄羅斯今天宣布，明年3月總統選舉會有3天的投票期。莫斯科當局本週稍早已把2024年3月17日定為總統選舉日。

俄羅斯聯邦中央選舉委員會（Central Election Commission）宣布：「已經批准俄羅斯總統選舉為期3天的投票期。投票將於2024年3月15日到17日舉行。」

目前的俄羅斯總統任期一任6年，若普丁確定參加明年3月總統大選並連任，他可望繼續執政至2030年。

俄羅斯首任總統葉爾欽（Boris Yeltsin）在1999年底交棒給普丁。普丁擔任領導人的時間比史達林（Josef Stalin）以來的任何其他俄羅斯統治者都長，甚至超過了布里茲涅夫（Leonid Brezhnev）的18年。

有外交官先前表示，若普丁再次參選，沒有任何強力競爭對手可以威脅他。普丁曾是前國家安全委員會（KGB）間諜，他擁有80%支持率，還有國家和官方媒體相挺，幾乎沒有主流公眾反對他續任。

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