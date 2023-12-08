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平溪童沒錢看牙醫「天天吞止痛藥」！學校幫籌醫藥費

▲嘴巴,牙齒,嘴唇,舌頭。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲平溪一名國小男童因為牙齒壞了、沒錢看牙醫，只能天天吞止痛藥，目前學校還在幫忙張羅醫藥費。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

對於大部分的人而言，新北平溪是觀光旅遊的好地方，不過資深媒體人孫嘉蕊透露，平溪是全台老化最嚴重的區域，且留在平溪的孩子幾乎都是中低收入、弱勢兒少，甚至有小學生因為沒錢看牙醫，只能每天吞止痛藥來止痛，狀況令人感到鼻酸。

孫嘉蕊表示，他們近日到訪平溪國小，聽到校長介紹，校內只有23名學生，小學共有19人、幼兒園則是4人，且平溪是全台老化最嚴重的區域，公所平均每個月開不到一張出生證明，每個星期卻至少要開2張死亡證明。

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而雖然平溪有許多觀光客，但大部分開店的都是台北人，下班以後就直接回了台北，沒辦法帶起實際的經濟效益。

▲▼牙齒示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲因為家境不富裕，平溪的男童牙齒壞了，但沒錢做根管治療，只能每天吞止痛藥。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

此外，會留在平溪的孩子，幾乎都是中低收入、隔代教養或弱勢兒少。校內有孩子的牙齒壞了，需要根管治療，不過因為平溪沒有牙醫，孩子只能在學校的幫助下，與阿嬤一起搭車下山看牙。

不過，想要徹底治療好牙齒，需要花費8、9萬元，學校仍在努力籌措當中，而孩子因為沒錢接受治療，只能每天吞止痛藥，這讓孫嘉蕊忍不住感嘆，「不是在寫悲情小說，生活在舒適圈裡，限制了你對貧窮的想像。」

孫嘉蕊這次代表幼幼基金會到訪平溪，評估後決定挹注學校若是補助金。而有位長期捐贈幼幼基金會的蘇姓男子，也幫忙動用了資源，製作孩子們的新衣服，同樣也有廠商願意給孩子多添購運動鞋，某知名服飾品牌也將啟動送二手衣到校園的計畫，讓弱勢家庭的孩子能夠過個暖冬。

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