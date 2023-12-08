哈利王子控訴：退出王室、離開英國「都是被逼的」

▲ 哈利與梅根目前定居美國。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）2020年拋出震撼彈，卸下王室資深成員職務並移居美國。事隔近4年後哈利卻聲明自爆，當初退出王室和離開英國都是遭到逼迫，並無選擇的餘地。

《獨立報》報導，現年39歲的哈利對於英國政府縮減他訪英期間的維安警力提出質疑，內政部認為，他辭去王室高級成員職務後不該再享有同等待遇。7日在倫敦高等法院的聽證會上，哈利的律師法蒂瑪（Shaheed Fatima KC）宣讀他的聲明表示，哈利並不接受「停止全職王室成員身分是出於他的選擇」。

哈利聲明指出 ，「我和妻子感到非常悲傷，我們都感覺是被迫辭去這個角色，並在2020年離開這個國家。英國是我的家，對我的孩子來說是繼承傳統的核心，我希望他們在英國能像在美國一樣、有家的感覺。但若無法確保他們在英國領土上的安全，這就不可能發生。我不能將妻子置於那樣的危險之中，考量到我的經歷，我也不願意讓自己置身於不必要的危險。」

有關哈利訪英期間警備安排的聽證會5日起開始舉行，僅開庭陳述對外公開。法蒂瑪試圖證明，判定哈利不再有資格享有與王室成員同等的保護，對他並不公平，考量到哈利終身的王室地位、背景、形象和他面臨的威脅與風險，主張應由國家為他提供全面安全保障。