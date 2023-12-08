未成年就愛上彼此　女被罵爆公開「繼兄妹結婚真相」：我們沒有錯

▲女子和繼兄結婚引發批評。（圖／翻攝自TikTok／girl_meets_bro）

記者李振慧／綜合報導

國外女子琳賽(Lindsay)在網路上大方公開嫁給繼兄布朗(Cade Brown)，還時常拍攝影片分享2人婚姻生活，意外引來大量網友批評，許多網友認為他們關係不正常、很像亂倫，甚至形容像「車禍現場一樣災難」，讓她覺得十分委屈。

琳賽在TikTok上開設帳號，自我介紹直接說明自己是一個嫁給繼兄的女孩，結果吸引大量網友批評，近來她受夠一直背負罵名，決定說清楚她和丈夫之間的戀愛故事，吸引85萬人次觀看。

琳賽在影片中表示，她14歲時就結識布朗，2人立即被彼此吸引，對方常在夜晚時偷偷爬窗溜進她房間，結果後來被爸媽發現，從此禁止2人見面，多年後2人才透過社群網路重新連絡上。

琳賽表示，她和布朗交往的時候，彼此的爸媽並沒有交往，當時他們只是熟識的人，而她和布朗的感情愈來愈穩定，即使後來對方加入空軍，遠距離戀情依然甜蜜，所以2014年決定結婚，沒想到4年後彼此的爸媽也看對眼，結為夫妻。

真相曝光後引發網友不同意見，仍有網友認為他們的關係不正常，繼續留難聽言論批評他們，不過也有很多網友表達支持，「如果是你們先在一起，覺得好像沒這麼糟了」、「我們的情況一樣，我也是結婚後，我們的爸媽後來也在一起」。