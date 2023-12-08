魚屍綿延1km！北海道「上萬條死沙丁魚」沖上岸　漁民驚呼：第一次

記者張寧倢／綜合外電報導

日本北海道函館市最近出現罕見現象，當地7日上午有數以萬計死亡的沙丁魚和鯖魚被集體沖上岸，數量多到沿著海岸線約一公里範圍內的海灘，全都被魚屍填滿。有人在外海看到海豚躍出水面，懷疑可能是被圍獵時集體缺氧而亡，不過當局仍在調查魚類死因。當地漁民驚訝地說，這麼多魚被沖上海岸還是頭一遭。

▲日本北海道函館12月7日有大量死亡的沙丁魚和鯖魚被沖上海灘。（圖／CFP）

根據北海道當地媒體UHB、HBC報導，函館市濱町到日浦的海岸7日上午出現大量死亡的魚屍，隨著海浪被沖打上岸，其中大約8成都是沙丁魚，其他還包含鯖魚等魚類。目擊者說，當天清晨6點左右就看到海面有異狀，到了海邊才發現此情況，「我是濱町出生的，從來沒發生過這種事。」

▲當地7日晚間拍到的沙丁魚屍體。這些魚死亡的原因尚不清楚。（圖／CFP）

地方職員當天約上午9點半左右向上級通報，然而，負責人到現場後雖然確認了相關狀況，但由於魚的屍體已經堆滿了約一公里長的海岸線，範圍之廣，根本無法掌握具體數量。消息傳出後，一些當地人陸續拿著保麗龍箱、水桶、塑膠袋來到岸邊撈魚回家。

產經新聞訪問到附近一名50多歲男子，他表示當時曾看到外海有海豚躍出水面，推測這些魚可能是被海豚、鮪魚等獵食者逼往淺灘，形成過於密集狀態，導致氧氣不足而窒息死亡。北海道當局認為，若放任不管，腐臭味可能會影響到附近居民，魚屍分解過程也會造成海中的氧氣濃度下降，影響其他生物，因此正在與市政府加緊應對。

讀賣新聞稱，被沖上岸的沙丁魚體長近20公分，鯖魚則有30到40公分長，體型頗大。當地一名65歲男性漁民受訪表示，「雖然曾在近海看過因缺氧而死的魚，但這麼多的魚被浪打上來還是第一次。」